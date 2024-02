Muere expresidente de Chile en accidente de helicóptero

The New York Times | Personas dejan flores en la casa de Piñera tras darse a conocer la noticia The New York Times | El 22 de agosto de 2010 mostraba una bolsa de plástico con un mensaje de los mineros atrapados en el colapso de una mina en Copiapo, Chile

Sebastián Piñera, un expresidente de Chile que ayudó a fortalecer la joven democracia del país después de convertirse en su primer líder conservador tras la dictadura militar, murió en un accidente de helicóptero el martes, según informó el gobierno. Tenía 74 años. El helicóptero, que transportaba a cuatro personas, se estrelló en el lago Ranco en la región Los Ríos en el sur de Chile el martes, dijo Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile en un discurso televisado. Tres personas sobrevivieron y nadaron a la costa, dijo Tohá, pero Piñera falleció y la Armada de Chile recuperó su cuerpo. No está claro en quién piloteaba la aeronave, pero se sabe que Piñera viajaba en su propio helicóptero. Piñera era un empresario multimillonario e inversionista que fungió como presidente de Chile en dos períodos, de 2010 a 2014 y luego de 2018 a 2022. Piñera, de tendencia conservadora, implementó políticas favorables al empresariado que ayudaron a impulsar el crecimiento y convertir al país de 19 millones de habitantes, según sus propias palabras, en un "verdadero oasis" en América Latina. Pero también enfrentó protestas masivas de ciudadanos que aseguraban que su gobierno no atendía a los pobres —Chile es uno de los países con mayor desigualdad económica del mundo— y dejó el cargo en ambas ocasiones con bajos niveles de aprobación. Su legado Tal vez su principal legado haya sido ayudar al movimiento conservador chileno a ganar el poder por primera vez después del fin de la cruel dictadura militar del general Augusto Pinochet en 1990. Tras dos décadas de gobiernos de izquierda después del fin de la dictadura, sus primeras elecciones, en 2010, mostraron que la democracia de Chile gozaba de solidez y salud, dijo Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile. "Eso lo hizo prácticamente solo", dijo Funk. "Impulsó a los partidos de la derecha a participar y a aceptar las reglas del juego en un momento en que no estaban tan convencidos". Piñera fue un empresario prolífico que hizo su fortuna como ejecutivo bancario e inversionista en aerolíneas, televisoras y en el fútbol. También introdujo con éxito las tarjetas de crédito durante la dictadura en Chile. Durante sus dos mandatos enfrentó la reconstrucción de un terremoto, el rescate de 33 mineros atrapados 69 días en una mina, el estallido social de los chilenos y la pandemia de Covid-19.