Movimiento ultraderechista amenaza a mujeres en Argentina

Argentina.- El impulso que ha tenido el candidato presidencial ultraderechista Javier Milei en Argentina, país pionero en derechos en materia de género en América Latina, no sólo amenaza las garantías de las mujeres en la nación austral, sino de toda la región, advierten activistas feministas.

El excéntrico contendiente por la Casa Rosada, quien sin titubeos insulta, denigra y grita a las mujeres en público, propone un plebiscito para derogar el derecho al aborto, el cual, tras una histórica movilización social que llenó las calles de pañuelos verdes, se logró que fuera consagrado en la Constitución en 2020. Para el aspirante, esta práctica no se trata del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sino de un "asesinato agravado por el vínculo".

PUBLICIDAD

Tras imponerse en las elecciones primarias del 14 de agosto como el candidato más votado, superando a las dos fuerzas que han gobernado el país durante los últimos años -el macrismo y el peronismo kirchnerista-, Milei, un admirador declarado de Donald Trump y Jair Bolsonaro, avanza ahora como el puntero en las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre.

"Es muy importante que, frente al avance feminista, en donde Argentina fue pionera en el 2015 con Ni Una Menos, y luego con la Marea Verde por el aborto legal, seguro y gratuito, surge muy fuertemente un movimiento muy misógino, muy machista y antiderechos que representa un peligro para el país, pero también representa un peligro para toda la región, y por supuesto muy fuertemente también para México", dice a REFORMA la escritora y periodista especializada en género Luciana Peker.

"Los derechos de las mujeres en América Latina están absolutamente conectados (...) y por eso los retrocesos cuando son en un país también se dan, como si fueran un efecto dominó, en otros", agrega la autora del libro La Revolución de las Hijas.

En ese sentido, el ascenso del libertario radical va en línea con el de otras figuras populistas y ultraderechistas que han ido ganando espacios en todo el mundo, apunta Peker, con Trump en EU, Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia y, más recientemente, Santiago Abascal en España, donde muchos de los derechos de las mujeres también se han visto amenazados o incluso ya han sido derrumbados.

En una Argentina con una inflación interanual de más del 115 por ciento, la propuesta de Milei de dolarizar al país para salir de la crisis económica, según los analistas, logró conquistar a una buena parte del electorado cansado de la gestión que han hecho los últimos gobiernos y, como resultado, Milei se llevó la mayor cantidad de votos en las primarias -30 por ciento-, por arriba de la macrista Patricia Bullrich (28 por ciento) y el peronista oficialista Sergio Massa (27 por ciento).

No obstante, más allá de la inviabilidad de la propuesta económica de Milei, Peker señala que otros de los planteamientos del ultraderechista que también han captado apoyos resultan en realidad un freno para el combate a la violencia de género y la igualdad de oportunidades, en un país que aún no termina de recuperarse del shock social y político que causó el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado.

Al alegar un derroche del Estado en mantener trabajadores "innecesarios", el candidato propone eliminar ciertos Ministerios, incluido el de Salud, Educación y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que dejaría toda la agenda en salud reproductiva, educación y los programas destinados a combatir la violencia y desigualdad en un solo Ministerio.

Promete derogar la ley que garantiza el derecho a la educación sexual integral de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, al señalar que, con ello, la izquierda "adoctrina" y "violenta el pensamiento de los chicos".

Sin embargo, eliminar estas pautas de los programas educativos, violentaría a la población LGBTIQ+ e implicaría, según Peker, un retroceso total en los avances logrados hasta ahora para disminuir la tasa de embarazo adolescente.

"(Ante la criminalidad) tienen un plan que dicen que van a liberar el uso de armas, las pueden liberar o pueden facilitar los permisos, y eso aumenta el riesgo de feminicidios en 12 veces", abunda Peker, quien fue parte del movimiento Ni Una Menos.

"Y niega la brecha de género. En Argentina, las mujeres ganan 24 por ciento menos que los varones, pero dice que la brecha de género no existe, entonces cómo solucionas un problema que niegas".

En el otro lado, la candidata Bullrich, segunda en las primarias, no se diferencia mucho del discurso de Milei, asegura a REFORMA Jenny Durán, representante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Aunque tras ver la avanzada de Milei la aspirante conservadora buscó destacarse por no retroceder en el derecho a la interrupción legal del embarazo, Durán destaca que muchos de los diputados y senadores de su formación, Juntos por el Cambio, sí se han pronunciado en contra, lo que retrasó la aprobación de ese derecho hasta 2020.

Ese panorama sugiere, según la activista, que tampoco sería una alternativa que se proponga ampliar los derechos de las mujeres.

La alternativa, destaca Durán, sí es la movilización social que ha logrado triunfos en derechos sociales y que ya está tomando impulso para frenar la escalada conservadora y ultraderechista en el país. En redes sociales y en las calles, agrega, la gente se está uniendo para organizarse y contestar a este fenómeno.

"(Nos estamos reuniendo) en una asamblea feminista en el centro de la capital federal, con cientos y cientos de representantes de distintos espacios políticos, de todos los partidos políticos de la Argentina, de sindicatos, de organizaciones populares, de organizaciones antifascistas, del feminismo antifascista", comenta la activista.

Y, con todo el riesgo que representa, Peker insiste en que la salida no es local, sino latinoamericana.

"Las mujeres latinoamericanas tenemos que unirnos para que no haya retrocesos del calibre que implicaría un Gobierno de Javier Milei en Argentina", concluye.

Temen por su negacionismo de crímenes de la dictadura

Paula Silva Testa aún recuerda cuando los militares le arrebataron primero a su madre y luego a su padre. Tenía tres años de edad, pero tiene aún vivas las imágenes de cómo le pusieron una pistola en la cabeza mientras pisoteaban a su madre y cómo pudo huir junto a su abuela. Después pudo ver un par de veces más a su padre, hasta que no volvió a saber de él.

Ambos eran militantes de la guerrilla peronista Montoneros que, bajo la clandestinidad, buscaba derrocar a la dictadura militar que entre 1976 y 1893 dejó el legado más sangriento de Argentina. Tras ser torturada, su madre fue liberada, pero su padre es uno de las más de 30 mil desaparecidos por las fuerzas armadas.Silva Testa, de ahora 48 años, dice que la amenaza de Javier Milei en la Presidencia del país la llevaría a ese pasado oscuro que no quiere ni para ella ni para su hija.

"Perder esta democracia tan preciada me lleva a un momento muy oscuro de la Argentina, que fue mi infancia, a un lugar donde yo no quiero volver, yo quiero un mundo más justo, para mi hija, para las jóvenes, los jóvenes", cuenta a REFORMA la integrante de Hijos de Desaparecidos Región Capital, cuyo abuelo paterno fue un diputado peronista.

Y es que, en momentos en que Milei se apunta como el candidato que encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones generales de octubre, Paula demanda no minimizar las repercusiones en la memoria histórica que tiene el negacionismo del ultraderechista sobre los crímenes de la dictadura.

La familia de Silva Testa y las de otros 88 militantes de Montoneros desparecidos entre los años 79 y 80 lograron justicia en 2021, en un juicio que otorgó cadena perpetua para 12 militares hallados culpables de delitos de lesa humanidad. Decenas de miles de familias más también están luchando por conseguir justicia, pero eso podría estar en riesgo con Milei.

El diputado de extrema derecha y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, de ascendencia militar, cuestionan que la cifra de desaparecidos establecida por la Comisión de Derechos Humanos de Argentina sea verídica, y afirma que se trata de "una visión tuerta de la historia", impuesta por la izquierda.

"Lo primero que hay que reconocer es que el número de 30 mil es una mentira. No fueron 30 mil desaparecidos. Te metes en la Secretaría de Derechos Humanos, y no son 30 mil (...) Que la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, no quiere decir que sea verdad", sostuvo el legislador porteño en una entrevista con Bloomberg en abril de 2022.

Además, ambos han puesto en duda los juicios contra los militares, a los que tildan como una forma de garantizar "impunidad a los terroristas", como llaman a quienes como, los padres de Paula, buscaron derrocar a la dictadura.

"Así que tanto el negacionismo como esta derecha fascista en la que se planta, estigmatizando a trabajadores y a militantes, es una alarma que se prendió, que se enciende y que nos pone en alerta, y para este tiempo tal vez redoblar la apuesta, que esta preocupación nos lleve a la acción", asevera Silva Testa.

¿Qué dicen las encuestas?

- Javier Milei 32.15%

- Sergio Massa 26.8%

- Patricia Bullrich 20.9%

- Myriam Bregman 4.9%

- Juan Schiaretti 3.2%

- Blanco 2.3%

- Indecisos 9.9%

Encuestadora Analogías, con 2 mil 523 entrevistas telefónicas entre el 18 y 21 de agosto, +/- 2% de margen de error.

- Javier Milei 35%

- Sergio Massa 25%

- Patricia Bullrich 23%

- Juan Schiaretti 5%

- Myriam Bregman 3%

- Blanco 4%

- Indecisos 5%

Encuestadora Opinaia, con 2 mil casos de estudio en línea entre el 15 y 23 de agosto, +/- 2.2% de margen de error.