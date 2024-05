Monta Milei show de rock para presentar libro

Buenos Aires, Argentina.- El ultraderechista Presidente argentino, Javier Milei, dictó una clase de economía libertaria, cantó rock and roll y vapuleó a opositores el miércoles durante la presentación de su último libro en un estadio de Buenos Aires, ante miles de seguidores que insultaron al Jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en medio del roce diplomático entre países históricamente aliados.

Vestido con un sacón de cuero, camisa y corbata, Milei salió al escenario del estadio cubierto Luna Park y fue recibido por más de 10 mil seguidores con un estruendoso grito de "libertad, libertad". Mientras, una banda de rock comenzaba a tocar los primeros acordes del tema "Panic Show", del popular grupo local La Renga, que Milei usó como himno durante su campaña presidencial.

El Mandatario tomó el micrófono y cantó la canción que inicia así: "Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender. Panic show a plena luz del día".

Antes de iniciar la exposición sobre su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", publicado por la Editorial Planeta, Milei bromeó: "Quise hacer esto porque en realidad quería cantar".

La parte musical de Milei no se transmitió por señal oficial sino a través de redes sociales libertarias. Tampoco se dio acceso a cámaras de medios independientes al estadio.

Inicialmente, Milei tenía previsto presentar su libro el 12 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero diferencias con los organizadores, que lo cuestionaron públicamente por los recortes en el presupuesto destinado a la cultura, llevaron al Mandatario a buscar un marco más amigable.

"Como uno no puede ser ingrato, hay que darle las gracias al (Presidente) de la Fundación Feria del Libro (Alejandro Vaccaro), que con el intento de boicot nos regaló esta fiesta. Gracias kirchneristas", apuntó Milei, aludiendo a la corriente peronista de centro-izquierda que lidera la ex Presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y ex Vicepresidenta (2019-2023).

Durante el acto, los seguidores de Milei insultaron al Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo que despertó una sonrisa en el gobernante argentino.

"Pará, que (Diana) Mondino (la Canciller) me va a pedir horas extras", comentó Milei.

Argentina enfrenta una crisis diplomática sin precedentes con España, aliado histórico, por las declaraciones de Milei contra el Presidente del Gobierno español y su esposa, Begoña Gómez, quien ha sido denunciada por corrupción en ese país.

Las declaraciones que hizo Milei durante una reunión de dirigentes de ultraderecha de Europa el pasado fin de semana en Madrid derivaron en la decisión de España de retirar a la embajadora española del país sudamericano.

Desde la mañana, simpatizantes de Milei empezaron a hacer fila para conseguir alguna de las casi 10 mil entradas gratuitas que repartieron voluntarios del partido gobernante la Libertad Avanza.

"Para mí es el mejor Presidente del mundo", dijo Matías Muzica, de 20 años, mientras aguardaba para ingresar al evento. El joven resaltó que, gracias a la desaceleración de la inflación, ahora "le sobra el sueldo" que antes le faltaba

Además, dijo que está "completamente de acuerdo" con las posturas de Milei.

"Lo veo como un Presidente con una decisión sólida y puede lograr que Argentina sea grande otra vez, como dicen en Estados Unidos", dijo, en referencia al lema del ex Mandatario estadounidense Donald Trump.

Banderas argentinas se mezclaban con otras amarillas y un león en el centro, con la leyenda "Viva la libertad, carajo", la proclama que repite Milei en cada una de sus apariciones públicas. Caretas del Presidente y sombreros negros con la frase "Las Fuerzas del Cielo", grabada en dorado, eran las más requeridas a los vendedores ambulantes.

"Tengo entusiasmo con este nuevo Gobierno", dijo Sebastián Sproviero, de 37 años, que asistía por primera vez a un acto político.

"Nunca estuve de acuerdo con las políticas que se tomaron en el país desde la vuelta de la democracia (1983) hasta acá. Soy muy anti peronista, no estoy de acuerdo con muchas ideas del socialismo. Y veníamos con esas ideas desde hace mucho. El liberalismo que se plantea en este momento llama la atención".

Desde la oposición, criticaron a Milei por el acto festivo cuando casi 42 por ciento de los argentinos son pobres y la actividad económica cayó en 5.3 por ciento en el primer trimestre del año, poniéndole freno a las expectativas de un rebote al corto plazo, luego de implementar un feroz recorte del gasto público.

"Es un presidente disruptivo. Javier Milei es así, lo fue, es y será", señaló Eduardo Serenellini, Secretario de Comunicación y Prensa, en respuesta a los cuestionamientos al arribar al Luna Park.

El miércoles, además, el dólar alcanzó su valor histórico en el mercado de cambios informal por algunos reparos que genera el programa económico entre inversores.

Con apenas dos años de experiencia en política, el economista Milei rompió con la hegemonía casi ininterrumpida del peronismo de centro-izquierda desde 2003.

El Gobierno informó que no se utilizaron recursos públicos para la organización de la presentación del libro, sino que fue a cuenta de una empresa privada no identificada a la que el Mandatario cedió los derechos económicos por la venta del libro.

"Se queda con las regalías del libro hasta que se junta todo el dinero del acto, ahí empiezo a cobrar yo el dinero. No hay plata del Estado. Mis cosas me las financio yo mismo", explicó el propio Milei la víspera, en una entrevista con el canal Todo Noticias.

Tras ganar la Presidencia de Argentina, Milei ha retomado los principales ejes de su pensamiento económico, fuertemente influido por la Escuela Austríaca, una corriente de pensamiento que defiende el libre mercado y se contrapone con otras teorías neoclásicas, marxistas y keynesianas.