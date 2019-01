Militar venezolano desconoce a Maduro y se une a Guaidó

Ciudad de México— El coronel José Luis Silva Silva, militar agregado de Venezuela en Washington, nombrado por Nicolás Maduro, se pronunció a favor del autoproclamado "Presidente encargado", Juan Guaidó.

"Yo en mi posición de agregado de Defensa de Venezuela en los Estados Unidos, no reconozco al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela", dijo Silva en entrevista telefónica con el diario Nuevo Herald.

"El día de hoy me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó, basado y apegado a la Constitución de nuestra república con lo cual nadie, ninguna persona o institución puede estar por encima", afirmó el militar a través de un mensaje en video.

Asimismo, Silva instó a todos los militares y a aquellos que portan armas a no atacar al pueblo y señaló que ya es suficiente de soportar a un Gobierno que ha traicionado los principios más básicos.

El militar recibió órdenes por parte del Gobierno venezolano de volver desde Estados Unidos, luego que Maduro anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington.