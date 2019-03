'Mi cuñada me vendió a una familia que me violaba todos los días'

. Tras huir de un conflicto armado, que inició desde 2011 en su natal Birmania, sobrevivían en los campos de desplazados.

Con nulos ingresos económicos, la cuñada de Seng Moon le comentó de un trabajo ubicado en la provincia limítrofe de Yunnan, publicó La Silla Rota.

Aunque ella no quería, las ganancias serían más de las que obtendría en cualquier trabajo en el lugar donde se encontraban, además, necesitaban con urgencia los ingresos.

La cuñada se ofreció a llevarla en un automóvil. A mitad del viaje, la menor de 16 años comenzó a sentirse mareada, su cuñada entonces le dio una pastilla para el mareo, sin embargo, el efecto hizo que Seng Moon se quedara dormida.

Cuando despertó, Seng Moon tenía las manos atadas en la espalda, encerrada en un cuarto. Se puso a gritar y a pedir ayuda, pero era inútil.

La menor de 16 años estaba en China. Su cuñada la había vendido a una familia, que la encerró por tres meses en dicho cuarto.

Luego de ese tiempo, la cuñada regresó por ella, la llevó a otra casa donde le advirtió: "Ahora tienes que casarte con un hombre chino".

Esta nueva familia, también la encerró por un par de meses en un cuarto. El único contacto era el de un hombre chino que ingresaba a darle comida. Sin embargo, cada que la visitaba la violaba.

Cuando la sacaron de la habitación, el jefe de la familia le dijo: "Este es tu marido (en referencia al hombre que le daba de comer). Ahora son una pareja casada. Sean buenos el uno con el otro y construyan una familia feliz".

Ahora su violador se convirtió en su marido. Su familia la había vendido a otra, por unos cuantos miles de dólares.

El caso de Seng Moon no es único, un informe titulado "Danos un hijo y te dejaremos ir" de Human Rights Watch (HRW) presenta diversas situaciones parecidas a las de Seng Moon.

Por ejemplo, el de Nang Nu Tsawm, una menor de 14 años que trabajaba en una fábrica de calzado en Birmania con el fin de pagar sus estudios.

Tras una semana de trabajo, se desmayó. Cuando despertó estaba a bordo de un tren e inmediatamente supo que ya no estaba en su país.

"No sé durante cuántos días estuve desmayada o cuánto tiempo llevaba en el tren. Solo vi carteles con letras chinas. No podía entenderlos [...] Empecé a llorar".





Nang Nu Tsawm fue vendida a una familia china para convertirse en la esposa de un joven de 15 años y tener hijos con él.

Cinco años de matrimonio forzado y de violaciones, Nang Nu Tsawm tuvo dos hijos con su falso esposo.

Fue liberada cuando un operativo de la policía descubrió que la familia que la había comprado estaba detrás de una red de trata de personas.

El documento de HRW detalla que las mujeres y niñas de Birmania acaban siendo vendidas y sujetas a violencia física y psicológica: encerradas y violadas, en ocasiones, "hasta que se quedan embarazadas".

Para escapar, las mujeres en ocasiones tienen que abandonar a los niños con las familias chinas.

En total, fueron 37 las mujeres que escaparon y accedieron a hablar con la organización. Doce de ellas eran menores de 18 años cuando fueron secuestradas. La mayor tenía 46. Las mujeres fueron ser vendidas de entre 3 mil y 13 mil dólares.

Heather Barr, autora principal del informe, asegura que si bien los matrimonios forzosos ocurren en muchos países del mundo, estos casos son más extraños y mucho más siniestros, debido a que son las mismas familias las que entregan a sus mujeres.

"Vives en uno de estos campos, desplazado de tu localidad, llevas ahí ocho años, el campo está increíblemente abarrotado, con condiciones malas, no hay un lugar cerca en el que encontrar trabajo [...] Así que estás en esa situación y tienes la oportunidad de ganar 10 mil dólares muy rápido, por vender a un miembro de la familia y sabes que probablemente no serás arrestado, porque la policía no está muy interesada en estos casos. Claro que esperamos que nadie haga algo así, pero obviamente hay algunas personas que lo hacen"

Además, detalla Heather Barr, es un hecho de que las familias chinas no están buscando necesariamente una "novia", sino una mujer que les dé un hijo, una incubadora.

Autoridades birmanas registraron 226 casos de mujeres víctimas de trata a China en 2017 y señala que entre 100 o 200 reciben asistencia cada año a su vuelta al país. Mientras que el primer semestre del año pasado se gestionaron 130 casos.

Sin embargo, HRW considera que el número de afectadas puede ser "muy superior" y advierte que puede estar creciendo.

Y un ejemplo de eso es un estudio realizado por la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, junto a la Asociación de Mujeres Kachín de Tailandia.

En ella se estimó que alrededor de 7 mil 500 mujeres y niñas de los estados birmanos de Kachín y Shan habían sido víctimas de matrimonios forzosos en China de 2013 a 2017, mientras que 5 mil de ellas fueron forzadas a tener hijos.