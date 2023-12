Medidas económicas se anunciarán el martes: Vocero de Milei

Associated Press | 'No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal... gastar más de lo que se tiene se terminó'

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar BUENOS AIRES — El portavoz del presidente argentino Javier Milei anunció que el gobierno dará a conocer el martes el primer paquete de medidas económicas que el mercado espera de forma expectante y remarcó que el eje en torno al cual girará la gestión del gobierno será la austeridad. “No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal... gastar más de lo que se tiene se terminó”, dijo el lunes Manuel Adorni, el vocero del flamante mandatario de ultraderecha, en su primer encuentro con la prensa. Ante la insistencia de los periodistas por conocer cuál serán los lineamientos económicos de la nueva administración, el portavoz dijo que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará el martes las medidas con las que el gobierno está decidido a concretar una reforma profunda de la economía y de la estructura del Estado. Está previsto que alguna de las medidas tenga que ver con la política monetaria para reducir la inflación que es de más de 142% anual. “Lleva tiempo corregirla, a partir de mañana el ministro Caputo dará precisiones”, dijo Adorni. Como un ejemplo de la política de austeridad que se avecina en Argentina, el portavoz apuntó que en el sector público no habrá cabida para el “empleo militante” derivado de nombramientos que responden directamente a la política. "La mayor parte de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es el empleo militante que esté por una cuestión política, esta lógica de premiar al que no trabaja”, afirmó Adorni. Milei, un economista ultraliberal que lidera el partido La Libertad Avanza, asumió la víspera anunciando que ejecutará un drástico y doloroso ajuste para reducir el déficit, atajar la inflación y enderezar la economía. Días antes de asumir la presidencia, anunció su intención de privatizar varias empresas estatales, de lo cual el vocero presidencial no dio precisiones. Adorni abundó en el problema crónico de la inflación. “Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria que el presidente Milei viene relatando y que va a seguir impactando en precios mucho tiempo más”. Milei dijo la víspera que la inflación "viaja a un ritmo de entre 20% y 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero” y que el gobierno de su antecesor, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), dejó al país sudamericano al borde de una hiperinflación. En una muestra de que el gobierno no ha emprendido aún reformas de calado, especialmente en el mercado de cambios donde rigen fuertes restricciones para la compra de divisas, el Banco Central decidió aplicar el lunes una conformidad previa para todas las operaciones de demanda que se cursan a través de ese mercado. “La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante”, indicó el Banco Central en un comunicado. El designado director de la entidad financiera es Santiago Bausili, quien afirmó tres días atrás que no la cerrará —como había anticipado Milei—, pero que trabajará para reconstruir su independencia y que deje de financiar al tesoro nacional. Milei había ratificado pocas semanas atrás su intención de cerrar el Banco Central por considerarlo responsable de la emisión sin freno y la escalada de precios, pero esa decisión ha quedado descartada por ahora, lo mismo que una dolarización de la economía. PUBLICIDAD