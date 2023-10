Más de mil 100 muertos tras el ataque de Hamás y las represalias de Israel

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Más de 40 horas después de un gran ataque de militantes palestinos, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes estaban pasando a una "fase ofensiva." El ejército israelí declaró que sus fuerzas seguían luchando contra hombres armados en territorio israelí. Se cree que han muerto al menos 700 israelíes y más de 413 palestinos. PUBLICIDAD La oleada inicial de militantes armados a través de la frontera, el ejército israelí seguía inmerso en combates con hombres armados de Gaza el domingo por la noche. A medida que aumentaba el número de muertos, dirigentes de todo el mundo se preparaban para la guerra que se avecinaba y los civiles buscaban refugio de los continuos ataques. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí dijo el domingo por la noche que 700 israelíes habían muerto en los atentados. Otros 2 mil 243 resultaron heridos, según el Ministerio de Sanidad. Los continuos combates se produjeron mientras el Primer Ministro Benjamin Netanyahu advertía de que se avecinaba una "guerra larga y difícil", afirmando en un comunicado que las fuerzas israelíes estaban entrando en una "fase ofensiva, que continuará sin limitaciones ni tregua hasta que se alcancen los objetivos". El asalto por tierra, mar y aire contra Israel lanzado por militantes palestinos el sábado -la invasión más amplia en 50 años- llevó a Israel a responder con duros ataques contra ciudades de Gaza, que continuaron el domingo. Al menos 413 palestinos han muerto, entre ellos 78 niños, y otros 2 mil 300 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza. El ejército israelí informó de combates en siete comunidades fronterizas y una base militar, y se vieron tanques cruzando tierras de cultivo en partes del sur de Israel, en dirección sur hacia Gaza. Hamás, el grupo militante que controla Gaza, siguió lanzando cohetes contra Israel, que alcanzaron la ciudad de Sderot e hirieron al menos a una persona. Las autoridades israelíes ordenaron a los residentes que no salieran de sus casas porque se creía que militantes palestinos se estaban infiltrando de nuevo en la ciudad. Decenas de reservistas israelíes esperaban en las paradas de autobús rurales, intentando llegar a sus bases después de que Netanyahu convocara a filas. En un posible indicio de que Israel podría estar preparándose para una operación más amplia dentro de Gaza, el ejército israelí dijo que estaba evacuando a los residentes de 24 aldeas en la zona de la frontera. PUBLICIDAD