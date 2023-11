Marines ucranianos aseguran puente en barrera estratégica rusa

KIEV, Ucrania — Las fuerzas ucranianas aseguraron varias cabezas de puente en la margen oriental del río Dniéper en la región de Jersón, en combates que, según la Infantería de Marina el viernes, dejaron un saldo de casi 3 mil 500 rusos muertos o heridos y docenas de depósitos de municiones, tanques, vehículos blindados y otros pertrechos destruidos.

Los informes del Comando de la Infantería de Marina fueron los primeros que llegaron directamente de las fuerzas ucranianas sobre los avances en una de las barreras estratégicas más importantes de Rusia. Días atrás, Andriy Yermak, jefe del despacho presidencial, confirmó por primera vez que Ucrania había logrado instalarse en la margen oriental del río.

El Dniéper es una divisoria natural en el frente sur, y las fuerzas rusas lo han aprovechado desde que abandonaron los alrededores de Jersón en noviembre de 2022 para impedir el avance ucraniano hacia Crimea, la península anexada por Rusia.

Intentan alejar a las tropas rusas del Dniéper para detener el fuego de artillería que llega constantemente a zonas civiles en la margen occidental, en poder de Ucrania, afirmó el Estado Mayor ucraniano el viernes.

Funcionarios occidentales al tanto de los informes de inteligencia dijeron el jueves que partes de tres brigadas ucranianas se han instalado al otro lado del río y esperaban lograr pequeños avances, ya que las fuerzas rusas no han podido repelerlas. Todos hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de información confidencial.

Uno de ellos dijo que los ucranianos han sabido aprovechar una oportunidad, y que no se ha visto que los rusos puedan desalojarlos de la posición ocupada.

The Associated Press no pudo confirmar en forma independiente los informes ucranianos sobre la consolidación de su posición en la margen oriental ni los informes del Comando de la Infantería de Marina. Ucrania no reveló cifras de sus propias bajas.

Ucrania no dijo cuánto tiempo le tomó establecer su posición en la otra margen del Dniéper. Sus fuerzas han cruzado el grupo en pequeños grupos desde hace meses para establecer una cabeza de playa cerca del puente Jersón y más recientemente han buscado acrecentar su presencia en aldeas de la margen oriental.

Los avances que pudieran abrir el camino a Crimea se consideran pequeños en el contexto de la guerra terrestre en general, que según agentes de inteligencia se encuentra esencialmente en un impasse a pesar de una contraofensiva ucraniana meses atrás que se esperaba alterase la dinámica.

Ninguno de los bandos es capaz actualmente de iniciar operaciones ofensivas decisivas en tierra en el futuro previsible, dijo un agente.

Fuera del campo de batalla, Ucrania encuentra dificultades para conseguir apoyo de sus aliados, a medida que el mundo ha vuelto su atención a la guerra de Israel contra los milicianos de Hamás en la Franja de Gaza. Un paquete de fondos estadounidense aprobado el jueves no contenía ayuda adicional para Ucrania, y la Unión Europea ha dicho que no puede enviar las municiones prometidas.