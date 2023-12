Marchan sindicatos y organizaciones contra decreto de Milei

Associated Press | 'La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga', dijo al respecto el portavoz presidencial Agencia Reforma | 'La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga', dijo al respecto el portavoz presidencial Associated Press | 'La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga', dijo al respecto el portavoz presidencial Associated Press | 'La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga', dijo al respecto el portavoz presidencial

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Buenos Aires, Argentina.- Miles de integrantes de la principal central sindical y de organizaciones sociales de Argentina se manifestaron este miércoles ante la sede del Poder Judicial en contra del decreto del Presidente Javier Milei que desregula la economía y contempla reformas laborales que consideran desfavorables para los trabajadores. Durante la jornada de protesta, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó presentaciones judiciales en contra del decreto anunciado la semana pasada por el Mandatario, un economista de perfil neoliberal que ha prometido drásticas reformas para enderezar la economía y atajar la inflación que se encamina a una tasa de 200 por ciento a fin de año. En la víspera, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió que la CGT realizará un acto pacífico y reiteró que se haría cumplir el protocolo contra los cierres de calle presentado este mes, que faculta a policías a usar la fuerza contra manifestantes que incurran en esta práctica. "La calle no se corta y manifestarse tiene que ser una acción libre, el que las hace las paga", dijo al respecto el portavoz presidencial Manuel Adorni a periodistas. De acuerdo con el medio argentino Página 12, después de la concentración, manifestantes fueron increpados por policías y uno de ellos fue detenido. Diversos medios locales y reportes en redes sociales mostraron enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Además de la CGT, participan en la protesta en la plaza situada frente al Palacio de Justicia -sede del Poder Judicial y la Corte Suprema - las dos ramas en que se divide la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda. El decreto, que entraría en vigor el viernes, contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado desde hace décadas. En materia laboral, introdujo cambios que desafían el poder de los sindicatos y modificaciones a la legislación que hasta ahora ha favorecido a los trabajadores. Por un lado restringe el derecho a huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados. Por su parte, el Mandatario enviará al Congreso un paquete de medidas para ser tratado en sesiones extraordinarias, indicó el portavoz presidencial, mientras la manifestación tenía lugar en las calles. "El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", dijo Manuel Adorni en una conferencia de prensa, y agregó que se trata de un complemento a un mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por Milei la semana pasada. "Esto queda en manos del Poder Legislativo. Senadores y diputados de la Nación deberán elegir si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia". CON INFORMACIÓN DE AP Y REUTERS PUBLICIDAD