Manifestantes toman las calles de Glasgow por cambio climático

Glasgow— Desafiando el viento y una lluvia continua, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de Glasgow este sábado, en una protesta ruidosa y colorida, haciéndoles un llamado a los líderes globales a tomar una acción lo suficientemente drástica para igualar la escalada de la crisis climática que ya está sembrando el caos en partes del mundo. Ondeando pancartas, sonando tambores y coreando, una serie de manifestantes --- incluyendo miembros de sindicatos comerciales y organizaciones religiosas, así como también grupos de izquierda --- tomaron grandes partes de la ciudad escocesa, que es la anfitriona de la cumbre climática del COP26. A media tarde, una larga fila de manifestantes estaba ingresando a la ciudad y más tarde seguían inundando Glasgow Green, un parque de la ciudad para escuchar los discursos de los activistas. La protesta ilustró la manera en que la batalla para frenar el cambio climático se ha convertido en un paraguas para un creciente movimiento de protestas que pretende presionar a los líderes globales sobre un amplio rango de causas, incluyendo la justicia racial y la igualdad de ingresos. En la primera semana de la cumbre climática hubo nuevos compromisos para frenar la deforestación y alejarse del carbón. Aunque los expertos dicen que para evitar los peores efectos del cambio climático, el incremento de la temperatura debe estar limitado a 1.5 grados Celsius o 2.7 grados Fahrenheit, entre el período pre-industrial y el final del siglo. Ese objetivo no está dentro de nuestro alcance aun cuando todos los países cumplan con sus compromisos. Al igual que muchos grupos ambientalistas, los manifestantes de Glasgow son escépticos de los compromisos, y dudan que tales promesas vayan a ser cumplidas y argumentan que no son suficientes para solucionar un urgente problema global.