Maduro: ‘nunca voy a renunciar’

Caracas— Horas después de que la cúpula militar reiterara el respaldo a su gobierno, Nicolás Maduro afirmó que “jamás” renunciará y reiteró su decisión de romper relaciones diplomáticas con Washington e insistió a los diplomáticos estadounidenses a abandonar el país a más tardar el próximo domingo. Además, ordenó cerrar la embajada y consulados de su país en Estados Unidos.

En tanto las tensiones políticas siguen escalando, se recrudece la espiral de violencia que ha dejado 26 fallecidos en tres días.

“Así lo ratifico porque ahora ellos (en Washington) pretenden decir ‘no’, desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos; pero ¿qué creen?”.

Los comentarios de Maduro se producen un día después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría a sus diplomáticos. Por el contrario, se dijo que el gobierno de Donald Trump cumpliría la directriz del jefe de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Juan Guaidó, quien el miércoles se declaró presidente interino durante una concentración con miles de adversarios de Maduro. Y mientras Pompeo señaló que Estados Unidos no reconoce la autoridad de Maduro y que éste no tiene la autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con ellos, éste catalogó la postura estadounidense como una “reacción infantil”.





Milicia lo respalda

Horas antes, el mando militar venezolano ratificó su respaldo a Maduro descartando la posibilidad de levantamientos en los cuarteles tras la escalada del enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.

“No vamos a hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución”, dijo el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, al ratificar el apoyo castrense a Maduro, y afirmó en un mensaje que difundió la televisora estatal que se está llevando adelante un golpe de Estado contra la institucionalidad y el mandatario socialista.

Mientras las tensiones políticas escalan, el descontento por la profunda crisis social y económica en que está sumido el país sudamericano sigue aflorando en las calles.

Por tercera jornada consecutiva se reportaron violentos disturbios nocturnos y saqueos de comercios en algunas barriadas pobres de la capital venezolana donde manifestantes, algunos armados, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional manifestó preocupación por el saldo de muertes que han dejado las recientes protestas, y condenó en un comunicado que la respuesta del gobierno de Maduro ante el reclamo de la población por la grave crisis sea sacar a las calles funcionarios militares y policiales “aplicando su política de represión”.





Guaidó no descarta amnistía para Maduro

Juan Guaidó afirmó que no descarta ofrecer amnistía al mandatario venezolano durante una eventual transición en un momento en que el mundo está atento a los siguientes pasos que tomará para intentar arrebatarle el poder al Gobierno socialista.

En una entrevista con la periodista Patricia Janiot de la cadena Univisión, transmitida ayer, Guaidó manifestó que la amnistía para Maduro y sus colaboradores más cercanos está abierta para que se acojan a la ley que promueve la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para los militares y otros funcionarios que ayuden a restablecer la democracia.

Esas garantías son “para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional”, acotó el legislador. “En los períodos de transición han pasado cosas similares”, resaltó.