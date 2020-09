Madrid lidia con segunda ola aguda de coronavirus

Associated Press

Madrid— Se advierte una mezcla de temor y resignación detrás de los cubrebocas de los padres que recogen libros escolares en un barrio obrero español donde los nuevos contagios de coronavirus no dejan de aumentar.

Las autoridades de Madrid, la capital con la segunda ola de coronavirus más grave de Europa, imponen nuevas restricciones a las reuniones sociales a partir del lunes, en coincidencia con la reapertura de la mayoría de las escuelas, considerada un posible punto de inflexión en la batalla contra el Covid-19.

Se enfocan particularmente en zonas como San Diego, un barrio culturalmente diverso de calles estrechas y apartamentos pequeños cuyos pobladores siguieron yendo a trabajar durante los meses de verano, en empleos generalmente manuales e inestables.

"El sur de Madrid es donde vive apiñada la mano de obra barata del norte”, dijo Simona Filip, inmigrante rumana de 44 años, cuyo hijo de seis años se dispone a regresar a la escuela el martes.

Su hijo ha recibido clases online desde que España impuso la cuarentena a mediados de marzo y una ONG le dio a la familia una tablet electrónica para el chico.

“Mi hijo necesita estudiar en el colegio. Yo no le puedo ayudar con sus clases y mi marido necesita ir a trabajar", dijo Filip a The Associated Press." No nos queda más remedio que confiar en las medidas de seguridad de la escuela, ¿qué podemos hacer si no?”

En las dos semanas pasadas España tuvo una incidencia acumulada de casi 213 casos confirmados por cada 100 mil habitantes, cuatro veces el promedio europeo.