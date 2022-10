Lula podría traer grandes cambios, aunque sus planes sean imprecisos

Victor Moriyama / The New York Times | Luiz Inácio Lula da Silva saludando a sus seguidores de camino a emitir su voto en São Bernardo do Campo, Brasil, hoy

PUBLICIDAD

Brasil.- La elección de Luiz Inácio Lula da Silva es un giro drástico hacia la izquierda para Brasil luego de cuatro años de una gestión de ultraderecha liderada por el presidente Jair Bolsonaro. Da Silva ha prometido “restablecer la armonía” en el país; sus planes concretos, no obstante, han sido vagos. Su discurso de campaña giró en torno a la ampliación de los servicios para los pobres; entre ellos, más pagos de previsión social, un aumento al salario mínimo y programas para alimentar y dar vivienda a más personas. Para financiar todo eso, dijo que aumentaría los impuestos a los ricos pero también que simplemente aumentaría el gasto público. PUBLICIDAD Cuánto de todo eso podrá implementar no está muy claro. El partido de derecha de Bolsonaro tiene la mayor cantidad de curules en el Congreso y un poderoso bloque de centro controla tanto la Cámara de Diputados como el Senado. El país enfrenta condiciones económicas peores que durante la primera gestión de Da Silva y las políticas intervencionistas de la sucesora que Da Silva eligió para la presidencia llevaron a Brasil en 2014 a una recesión de la que no se ha recuperado por completo. Su elección, no obstante, probablemente será una buena noticia para la salud de la selva amazónica, que es crucial en la lucha contra el cambio climático. Bolsonaro impulsó industrias que extraen los recursos de la selva y recortó el financiamiento y el personal de las agencias encargadas de protegerla. Como resultado, durante su gestión aumentó la deforestación. Da Silva tiene mucho mejor historial en cuanto a la protección del bosque tropical; cuando fue presidente se redujo la deforestación. Hizo campaña con la promesa de erradicar la minería y la tala ilegal y dijo que impulsaría a los agricultores a usar zonas de la selva que ya estuvieran despejadas. La victoria de Da Silva se debe en parte a una amplia coalición que incluye desde comunistas hasta centristas, en tanto que el electorado brasileño buscaba estabilidad tras el volátil periodo de Bolsonaro, caracterizado por enfrentamientos con los tribunales, una pandemia que mató más personas que en cualquier país excepto Estados Unidos, así como ataques frecuentes a la izquierda, los medios de comunicación, los académicos, los profesionales de la salud y las instituciones democráticas del país. Bolsonaro, de 67 años, ha enfrentado varias investigaciones del Tribunal Supremo y del Congreso, entre ellas por sus declaraciones en contra del sistema electoral, su manejo de la pandemia y su posible participación en operaciones de desinformación. Hasta ahora, el presidente ha evitado consecuencias de dichas indagatorias, en parte debido a su inmunidad como presidente. Cuando él deje el cargo el 1 de enero, dichas investigaciones podrían adquirir velocidad. Mucha de la actividad de Bolsonaro como presidente ha estado protegida de las leyes de transparencia gubernamental del país porque su gestión ha clasificado como secretos muchos registros por hasta 100 años, incluido su estado de vacunación. Da Silva ha prometido deshacer el secreto oficial de dichos registros una vez que sea presidente. “Cuando levantemos la alfombra, verán la podredumbre debajo”, dijo en el debate del viernes. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD