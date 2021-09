Los talibanes no se apoderaron de armamento de EU de 83 mmdd

Estados Unidos— "Se debe exigir que “todo el equipo” sea devuelto inmediatamente a Estados Unidos, y eso incluye cada centavo de los 85 mil millones de dólares en costo", dijo el expresidente Donald Trump el 30 de agosto, publicó The Washington Post.

Normalmente no prestamos mucha atención a las afirmaciones hechas por el expresidente, ya que en su mayoría son solo comentarios trillados y clásicos. Pero esta es una nueva afirmación. Una versión de esta afirmación también circula ampliamente en las redes sociales de derecha: que de alguna manera los talibanes terminaron con 83 mil millones de dólares en armamento estadounidense (Trump, como de costumbre, redondea el número).

El número de 83 mil millones de dólares no se inventó de la nada. Pero refleja todo el dinero gastado para capacitar, equipar y albergar al ejército y la policía afganos, por lo que las armas son solo una parte de eso. En este momento, nadie sabe realmente el valor del equipo incautado por los talibanes.

Los hechos

La cifra de 83 mil millones de dólares proviene de una estimación en el informe trimestral del 30 de julio del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) para todos los gastos en el Fondo de las Fuerzas de Seguridad de Afganistán desde la invasión de Estados Unidos en 2001.

En los últimos años, el gasto ha disminuido. Para el año fiscal 2021, se gastaron alrededor de 3 mil millones de dólares en fuerzas de seguridad, que fue similar a 2020.

Por separado, el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 36 mil millones de dólares en apuntalar al gobierno afgano. La factura total del proyecto afgano ascendió a más de 144 mil millones de dólares.

En cualquier caso, los 83 mil millones de dólares gastados en las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional de Afganistán (ANDSF) se remontan a dos décadas, incluidos casi 19 mil millones de dólares gastados entre 2002 y 2009.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 2017 estimó que alrededor del 29 por ciento de los fondos gastados en las fuerzas de seguridad afganas entre 2005 y 2016 se destinaron a equipos y transporte. (Los costos de transporte relacionados con el transporte de equipos y para los pilotos y aviones contratados para transportar a los funcionarios a las reuniones. Parece que no hay forma de segregar los gastos de transporte).

Usando ese mismo porcentaje, eso significaría que el equipo provisto a las fuerzas afganas ascendió a 24 mil millones de dólares durante 20 años. La GAO dijo que aproximadamente el 70 por ciento del equipo fue para el ejército afgano y el resto fue para la policía nacional (parte del Ministerio del Interior).

Eso es ciertamente mucho dinero. Entre 2005 y 2016, los contribuyentes estadounidenses pagaron 76 mil vehículos, 600 mil armas y más de 200 aviones.

Por supuesto, algunos de estos equipos pueden estar obsoletos o destruidos, o es posible que no se puedan utilizar pronto.

Se entregó equipo militar estadounidense a las fuerzas de seguridad afganas durante dos décadas. Tanques, vehículos, helicópteros y otros equipos cayeron en manos de los talibanes cuando la fuerza entrenada por Estados Unidos colapsó rápidamente. El valor de estos activos no está claro, pero si los talibanes no pueden obtener piezas de repuesto, es posible que no puedan mantenerlas.