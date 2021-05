Los mundos separados de Bill y Melinda Gates

Associated Press

The New York Times

Bill Gates y Melinda French Gates estaban atrapados en casa.

Cuando la pandemia golpeó en marzo pasado, la pareja se retiró a su casa de 20 kilómetros cuadrados en la orilla del lago Washington, aventurándose con poca frecuencia para minimizar su posible exposición al virus. Desde sus oficinas centrales continuaron dirigiendo la influyente fundación que lleva su nombre, chateando por video con líderes mundiales para asegurar compromisos financieros para la distribución de vacunas y hablando sobre la salud de la democracia estadounidense con su hija menor, que estaba terminando su último año de secundaria de forma remota.

Para una pareja que había pasado gran parte de las últimas tres décadas viajando por el mundo, tanto tiempo juntos en casa fue un cambio abrupto de ritmo. "Trabajar desde casa, esa fue una pieza para la que creo que no nos habíamos preparado tanto de manera individual", dijo Melinda Gates a The New York Times en octubre.

En un podcast de noviembre, Gates también habló sobre adaptarse a la vida en casa después de décadas en la carretera. “Mi vida ha cambiado por completo”, dijo Gates. "Es muy anormal".

Ahora, la vida también ha cambiado de otra manera.

La noticia del lunes de que la pareja poderosa de la filantropía mundial disolvería su matrimonio envió ondas de choque a través del campo. Para aquellos que, a diferencia de Bill y Melinda, nunca habían pensado en las vacunas de ARNm antes de que llegara el Covid-19, la pandemia mostró de la manera más clara posible cuán influyente es su fundación en el campo de la salud pública mundial. Y el anuncio del divorcio, y la atención posterior, han dejado en claro cuán dependiente es una organización tan esencial de sus fundadores ultrarricos.

Los miembros del personal de la Fundación se sorprendieron con el anuncio. Bill Gates, de 65 años, y Melinda Gates, de 56, son líderes prácticos y gran parte del poder de la fundación radica no solo en los miles de millones de dólares que le han dado, sino también en su posición pública y sus conexiones.

Pero durante años, la pareja ya había estado construyendo mundos estrechamente conectados, pero diferentes, alimentando sus respectivos intereses, y a veces superpuestos, a través de canales independientes. Ella había dedicado más tiempo a apoyar los problemas de la mujer, mientras que él se dedicaba a proyectos de energía limpia. Dentro de la fundación, cada uno también tenía sus propias áreas de enfoque.

“Institucionalmente, la fundación ya había absorbido la separación”, dijo Benjamin Soskis, experto en filantropía e investigador asociado senior del Urban Institute. “Cada uno tiene sus propias áreas de interés. No es como si se tratara de una entidad unitaria que de repente se hace añicos".