Los menores olvidados de la dictadura chilena

Santiago.- Yelena Monroy tenía 3 años cuando fue detenida junto con su hermana menor y su madre, una activista socialista perseguida por el régimen del General Augusto Pinochet después de que llegara al poder en Chile en un golpe militar en septiembre de 1973.

"Teníamos miedo, estábamos llorando", recordó Monroy, quien ahora tiene 53 años y es ingeniera comercial, una de más de mil infantes y adolescentes que fueron detenidos en nombre de la lucha contra el comunismo y los guerrilleros de izquierda durante la dictadura militar en Chile que duró de 1973 a 1990.

Cuando Pinochet se autoproclamó líder, la mayoría de edad en Chile se estableció en 21 años. Pero ser menor de edad no ofrecía protección contra la represión de la dictadura. Los niños fueron detenidos, torturados, asesinados e incluso utilizados como señuelos para detener a sus padres.

El trauma de ese período ha llevado a muchos de las jóvenes víctimas del régimen militar a ser reacios a hablar, y el proceso de enjuiciar los crímenes de esa época y llevar a cabo reparaciones generalmente no ha hecho distinción entre las víctimas según su edad. Por lo tanto, los niños víctimas de la era de Pinochet no han tenido mucha visibilidad, a pesar de que representan casi el 10 por ciento de las muertes atribuidas al régimen.

"No los clasificamos por edad porque todos sufrieron", dijo Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile, a The Associated Press.

Sin embargo, las cifras de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura muestran que el régimen de Pinochet detuvo a mil 132 menores de 18 años. De ellos, 88 tenían menos de 13 años y 102 fueron arrestados junto con sus padres o nacieron en prisión.

Según las revisiones de grupos de derechos humanos de la documentación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, aproximadamente 307 niños menores de 18 años fueron asesinados durante ese período. En total, alrededor de 3 mil 200 personas fueron asesinadas o desaparecieron y se presume que murieron durante la dictadura.

El Estadio Nacional de Chile, en la capital del país, se convirtió en el centro de detención más grande del Gobierno militar. Fue allí donde arrestaron, y golpearon, a Roberto Vásquez Llantén cuando tenía 17 años por ser un militante activo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Había estado en la clandestinidad desde el inicio del golpe, pero fue arrestado el 15 de enero de 1974. Vásquez Llantén, quien tiene 67 años hoy en día, pasó un año en el Campo de Prisioneros de Chacabuco en el desierto de Atacama junto con otros 16 menores. No había electricidad ni agua caliente, recordó. Había minas antipersonales fuera de las alambradas para mantener a los prisioneros bajo control, mientras que los guardias vigilaban desde torres.

Si los menores tenían importancia política, eran detenidos de la misma manera que los adultos. Pero también se utilizaron como señuelos para atrapar y detener a sus padres.

Las hermanas Fernández Montenegro fueron encarceladas en febrero de 1974 cuando eran adolescentes.

Viviana, de 14 años, y Morelia, de 17, fueron acusadas de ser guerrilleras en el puerto chileno de Valparaíso, donde vivían, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital. Su madre fue arrestada y liberada después de 24 horas. Toda la familia, con excepción del padre, eran comunistas activos.

Las hermanas fueron inicialmente detenidas juntas en el Cuartel de la Marina Silva Palma, en una de las muchas colinas habitadas de Valparaíso.

"Estaba en una celda, con una sudadera con capucha, mientras algunos hombres ponían cables eléctricos en mis dedos, gritando y profiriendo obscenidades y amenazas", relató Viviana Fernández.

"Lo único que hice fue llorar y llorar... me sentía muy asustada, muy asustada".

Fernández, que tiene 64 años hoy en día, y Yelena Monroy son miembros de la Asociación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada hace nueve años en parte para concienciar sobre el destino de los niños y adolescentes durante la dictadura.

Fernández, que es la portavoz, afirma que la organización tiene alrededor de 100 miembros, pero cree que hay muchos más y que muchos todavía tienen miedo de hablar sobre lo que les sucedió durante esos años.

Muchos otros menores de esa época no sobrevivieron para contar su historia.

José Gregorio Saavedra González, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, fue ejecutado a los 18 años por soldados en Calama, en el norte del país, junto con otros 25 prisioneros políticos el 19 de octubre de 1973. Él fue uno de los desaparecidos que años después fueron localizados e identificados.

"Nos entregaron un pedacito de dedo en una caja pequeña, y un pedacito de lo que imagino que era un pequeño diente", recuerda su hermana, Ángela Saavedra, quien tiene 81 años.

Monroy y Fernández critican al Gobierno chileno por no reconocer plenamente las violaciones pasadas de los derechos humanos de los niños.

"Hemos sido completamente olvidados por el Estado, está en deuda con nosotros", dijo Fernández.