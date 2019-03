Logra May enmiendas para Brexit

Londres— La Primera Ministra británica, Theresa May, consiguió hoy enmiendas "legalmente vinculantes" para su acuerdo sobre el Brexit apenas un día antes de una importante votación en el Parlamento sobre el acuerdo, indicó en Londres un importante funcionario británico.

David Lidington, Ministro de la Oficina del Gabinete británico, dijo a la Cámara de los Comunes que el Parlamento votará el martes sobre este acuerdo "mejorado".

Los cambios fortalecen y mejoran el acuerdo de retirada que conducirá a Reino Unido a salir de la Unión Europea (UE), así como su futura relación con el bloque, dijo Lidington, quien es también Viceprimer Ministro de facto.

May, quien está tratando de salvar su acuerdo con la UE sobre el Brexit, llegó hoy por la noche a Estrasburgo para entablar conversaciones de último minuto con importantes funcionarios de la UE con el fin de lograr la aprobación del acuerdo en el Parlamento.

"La UE no puede tratar de atrapar indefinidamente a Reino Unido en la salvaguarda (backstop) y hacerlo sería una violación explícita a los compromisos legalmente vinculantes acordados por ambas partes", dijo Lidington.

La Comisión Europea expresó con anterioridad la esperanza de que los miembros del Parlamento apoyen el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la UE y añadió que les corresponde a ellos decidir qué hará el país en el siguiente paso del Brexit.

Reino Unido tiene previsto retirarse de la UE el 29 de marzo, pero los parlamentarios rechazaron el acuerdo de retirada de May por un gran margen en enero y exigieron importantes cambios. Antes de su viaje de hoy a Europa continental, May no había conseguido concesiones importantes de Bruselas.

Si el acuerdo de May es rechazado el martes en el Parlamento, la Primera Ministra enfrenta una posible derrota en una segunda votación el miércoles para evitar un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo y una tercera votación el jueves para extender el proceso de separación del artículo 50, posiblemente hasta finales de junio.