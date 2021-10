Lo que dice el Premio de la Paz sobre la libertad en Rusia y Filipinas

Moscú— El Premio Nobel de la Paz a veces reconoce los esfuerzos innovadores para resolver conflictos aparentemente insolubles, como los enemigos juramentados que se sentaron y negociaron el fin de la guerra. En otros años, el destinatario es alguien que promovió los derechos humanos a un gran costo personal.

El prestigioso premio también puede servir como un mensaje no tan sutil para los gobiernos y líderes autoritarios que el mundo está observando.

¿Qué dice la selección de dos periodistas, Maria Ressa, de 58 años, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de 59, de Rusia, sobre la libertad de expresión y la historia de la disidencia en los países de los ganadores del premio de la paz 2021?

"Es una batalla por los hechos. Cuando estás en una batalla por los hechos, el periodismo es activismo", dijo Ressa el viernes.

Rusia

Dmitry Muratov es parte de un ciclo histórico que lo vincula con otros dos ganadores rusos del Premio Nobel de la Paz.

Cuando Andrei Sakharov, un destacado físico nuclear soviético convertido en disidente político, recibió el premio en 1975, la Guerra Fría estaba en su apogeo y la Unión Soviética parecía invencible.

Los líderes comunistas del país no toleraron la disidencia. Cinco años después de convertirse en premio Nobel, la audaz crítica de Sajarov al régimen soviético hizo que lo enviaran al exilio interno.

El líder soviético Mikhail Gorbachev permitió que Sajarov regresara del exilio en 1986 y ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por sus esfuerzos para poner fin a la Guerra Fría.

Pero mientras ganaba elogios internacionales, Gorbachov fue atacado tanto por miembros de la vieja guardia comunista que se oponían a sus reformas como por defensores de la democracia como Sajarov, quien lo acusó de indeciso.

La Unión Soviética se derrumbó después de que una serie de repúblicas soviéticas declararan su independencia y Gorbachov dimitiera como presidente el 25 de diciembre de 1991.

El exlíder usaría parte de su dinero del Premio Nobel para ayudar a un grupo de periodistas rusos, incluido Muratov, a comprar computadoras y equipo de oficina para su nuevo periódico independiente en 1993. Gorbachov finalmente se convirtió en copropietario de Novaya Gazeta; Muratov fue su editor de 1995 a 2017 y regresó al cargo en 2019.

Bajo su liderazgo, la publicación se ha convertido en el principal periódico independiente del país, ampliamente aclamado internacionalmente por sus valientes informes sobre la sangrienta guerra separatista en la república rusa de Chechenia y sobre la corrupción oficial. El periódico ha analizado constantemente de manera crítica el retroceso de las libertades postsoviéticas durante las más de dos décadas en el poder del presidente ruso Vladimir Putin.

Varios reporteros y colaboradores de Novaya fueron asesinados. La principal reportera del periódico, Anna Politkovskaya, quien cubrió sin descanso los abusos contra los derechos humanos en Chechenia, fue asesinada a tiros en el ascensor de su edificio de apartamentos en Moscú el 7 de octubre de 2006.

Un tribunal de Moscú condenó al pistolero y a otros tres chechenos por el asesinato, así como a un exoficial de policía de Moscú que fue su cómplice. Pero el jueves, en aniversario 15 del asesinato de Politkovskaya, Muratov señaló que las autoridades rusas nunca localizaron a la persona que lo ordenó.

"Lamentablemente, ahora no hay ninguna investigación", dijo Muratov en una entrevista con The Associated Press. "Ni siquiera sabemos cuándo un investigador tocó por última vez ese caso criminal".

Prometió que el periódico seguiría trabajando para localizar al autor intelectual del asesinato de Politkovskaya por su cuenta.

Muratov también se comprometió a utilizar su Premio Nobel para ayudar a los periodistas rusos independientes. Mucha gente en Rusia expresó su esperanza de que el premio, al enfatizar el apoyo global a la libertad de los medios, ayude a contener la represión múltiple del gobierno contra los medios independientes.

Filipinas

Filipinas era uno de los pocos lugares de Asia donde la libertad de prensa parecía asegurada cuando Maria Ressa y otros periodistas fundaron la revista en línea Rappler en 2012.

El gobierno del dictador Ferdinard Marcos había amordazado a los medios de comunicación, encarcelado a opositores y torturado a activistas. Pero después de que la revolución del "poder popular" derrocara a Marcos en 1986, surgieron una miríada de periódicos, estaciones de radio animadas y canales de televisión vigilados de cerca para narrar el nuevo capítulo en Filipinas.

Su misión: entregar información oportuna a una población filipina hambrienta de noticias.

En los años siguientes, Filipinas siguió siendo un lugar peligroso para los periodistas, un país libre en el que la violencia de represalia a menudo acompañaba a la libertad de hablar debido a la abundancia de armas de fuego, la impunidad legal y la inestabilidad política. Tenía uno de los números más altos de reporteros asesinados cada año.

Luego vino la elección del presidente Rodrigo Duterte en 2016. Después de hacer campaña con la promesa de hacer frente a la delincuencia generalizada, lanzó una sangrienta represión contra las drogas ilegales, reclutando policías y hombres armados no identificados que se convirtieron en jueces y jurados de miles de sospechosos en Manila, en su mayoría pobres de barrios marginales urbanos en expansión.

El director de Rappler, Ressa, y otros miembros del personal, empezaron a informar sobre las redadas nocturnas que dejaron cientos y luego miles de muertos en morgues abrumadas. La policía dijo que actuaban en defensa propia cuando los agentes mataron a tiros a presuntos traficantes de drogas. Pocos sospechosos fueron interrogados en lo que los activistas de derechos humanos pronto describieron como ejecuciones extrajudiciales.

A medida que aumentaba el número de muertos, también lo hacían las historias de Rappler, algunas de las cuales sugerían que se podrían haber colocado armas sobre las personas asesinadas.

En una historia del 9 de noviembre de 2020, el reportero de Rappler, Rambo Talabong, citó las últimas palabras de Vicent Adia, un hombre de 27 años que fue etiquetado como un traficante de drogas y que inicialmente sobrevivió a una "ejecución por justiciero" solo para ser asesinado por un pistolero en un hospital cerca de Manila. Según Rappler, Adia le había dicho a su amigo cercano: "La policía está a punto de matarme".

La furia de Duterte contra los periodistas también aumentó. El presidente, que habla con dureza, declaró que los periodistas "corruptos" no estaban "exentos de asesinato".

"En 2016, fue realmente ridículo. Y pensé, 'Oh, no importa'. Me reí", dijo Ressa en una entrevista de 2020, recordando su incredulidad de que el presidente cumpliera sus amenazas letales en un país donde la democracia y los derechos humanos habían sido restaurados.

Cualquier indicio de humor se evaporó cuando se convirtió en un objetivo. Fue arrestada y retenida por una noche, procesada en una serie de casos penales, incluida la evasión de impuestos, y declarada culpable de difamación. Ella permanece libre bajo fianza mientras el caso de difamación está en apelación, pero enfrenta hasta seis años de prisión.

Aproximadamente al mismo tiempo, Ressa comenzó a usar un chaleco antibalas debido a las amenazas. En el documental de 2020 "A Thousand Cuts", de la cineasta filipino-estadounidense Ramona S. Diaz, se la ve suplicando a los representantes de Facebook que eliminen las publicaciones violentas en su contra y que eliminen las transmisiones en vivo de los partidarios de Duterte que protestan frente a las oficinas de Rappler.

"El gobierno filipino presentó 10 órdenes de arresto en mi contra. En el último año, el gobierno impidió mi viaje cuatro veces, incluso cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer y necesitaba ir a ver a mis padres ancianos", dijo Ressa en Zoom después de ganar el Premio Nobel de la Paz.

Duterte y otros funcionarios filipinos han dicho que las denuncias penales contra Ressa y Rappler no eran una cuestión de libertad de prensa, sino parte de los procedimientos judiciales normales que surgen de sus presuntas violaciones de la ley.

En junio, un tribunal de Manila desestimó un caso de difamación cibernética contra Ressa derivado de una denuncia presentada por un rico empresario. Un artículo de Rappler de 2012 incluía denuncias de que el empresario estaba vinculado a drogas ilegales y tráfico de personas, y que el presidente del Tribunal Supremo del país había utilizado un automóvil registrado a su nombre.

La ley bajo la cual Ressa fue acusada por el gobierno, la Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos, no entró en vigencia hasta meses después de la publicación del artículo, según Rappler.

En agosto, se desestimó otro caso en su contra. Ressa se declaró inocente de los cargos de violar la prohibición de propiedad extranjera y el control de los medios de comunicación en Filipinas, así como cargos de evasión de impuestos.

"Uno no sabe cuán poderoso es el gobierno hasta que es atacado como nosotros. Cuando todas las diferentes partes del gobierno trabajan en tu contra, es algo impactante", dijo Ressa.