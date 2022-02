Llegan a Polonia las primeras tropas de refuerzo de EU

Las primeras tropas estadounidenses que refuerzan a los aliados de la OTAN en Europa del Este en medio de la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania llegaron este sábado a la base militar de Rzeszow, en el sureste de Polonia, informó la agencia Reuters.

Un pequeño avión que transportaba lo que, según una fuente militar polaca, era personal de la cadena de mando estadounidense, aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Rzeszow-Jasionka mientras continuaban los preparativos en la base, que está cerca de la frontera de Polonia con Ucrania.

Imágenes de televisión mostraron la preparación de alojamientos temporales en el G2A Arena de la cercana ciudad de Jasionka, mientras se podía ver a los trabajadores construyendo una valla alrededor del recinto.

"Como se había anunciado, los primeros elementos del grupo de combate de la brigada de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos han llegado a Polonia", dijo un portavoz militar polaco.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el envío de casi 3 mil soldados adicionales a Polonia y Rumanía para proteger a Europa del Este de un posible contagio de la crisis de Ucrania.

Alrededor de mil 700 miembros del servicio, principalmente paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, se desplegarán desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia "en los próximos días", han dicho fuentes del Ejército estadounidense.

Según el Pentágono, se enviará a Rumania un escuadrón Stryker de unos mil militares de Estados Unidos con base en la ciudad alemana de Vilseck. Las primeras tropas norteamericanas adicionales llegaron a Alemania el viernes.

Rusia ha negado sus planes de invadir Ucrania, pero ha desplegado más de 100 mil tropas cerca de las fronteras ucranianas y dice que podría tomar medidas militares no especificadas si no se cumplen sus exigencias, incluida la promesa de la OTAN de no admitir a Kiev.