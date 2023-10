Llega primer convoy de ayuda humanitaria

The New York Times | El acuerdo permitió el ingreso de sólo una fracción de la larga fila de unidades que esperan para transportar 3 mil toneladas de ayuda The New York Times | Tanques, vehículos blindados de transporte de personal y topadoras militarizadas israelíes se encuentran concentrados cerca de la frontera norte de la Franja The New York Times | Siete hospitales y 25 clínicas de salud están fuera de servicio porque se quedaron sin combustible, y la ocupación de camas en los otros restantes alcanzó más del 150%

Jerusalén.- Después de días de disputas diplomáticas, 20 camiones que transportaban alimentos, agua y suministros médicos cruzaron a la Franja de Gaza el sábado, brindando un rayo de esperanza para los más de 2 millones de residentes del enclave, cuyas condiciones de vida las Naciones Unidas (ONU) calificaron de "catastróficas". La primera de lo que los funcionarios de la ONU describieron como un goteo de ayuda, un respiro en el asedio general del enclave por parte de Israel impuesto después de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre, se produjo después de intensas negociaciones, incluso durante la visita del presidente Joe Biden a Israel la semana pasada. Pero el acuerdo permitió el paso de sólo una fracción de la larga fila de camiones que esperaban para transportar 3 mil toneladas de ayuda desde Egipto a Gaza. Las negociaciones para futuros envíos continuaban y no estaba claro cuándo se permitiría la entrada de más ayuda. “Los suministros que actualmente se dirigen a Gaza apenas comenzarán a abordar las crecientes necesidades de salud a medida que las hostilidades continúan creciendo”, dijo el sábado en un comunicado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que suministró kits de trauma como parte del convoy. “Se necesita mucho más”. El envío se retrasó durante días debido a las preocupaciones israelíes de que podría usarse para canalizar armas y municiones hacia Hamas. No incluía el combustible que, según las Naciones Unidas, se necesita desesperadamente para hacer funcionar las instalaciones médicas y las plantas desalinizadoras. El ejército israelí está bloqueando el suministro de combustible al territorio porque teme que Hamas lo utilice con fines militares. Siete hospitales y 25 clínicas de salud están fuera de servicio porque se quedaron sin combustible, y la ocupación de camas en los hospitales restantes de Gaza alcanzó más del 150%, dijo el Ministerio de Salud de Gaza en un comunicado. El sábado se cumplieron dos semanas desde el ataque de Hamas que mató a más de 1,400 israelíes y desencadenó la declaración de guerra de Israel. Dos de los más de 200 rehenes que se cree fueron tomados por Hamas durante la redada, Judith Raanan y su hija adolescente, Natalie, fueron liberados el viernes. Continúan las negociaciones entre varios países y representantes de Hamas en Qatar sobre los otros rehenes, pero no hay indicios de cuándo podrían ser liberados o cómo les va en cautiverio. Con tanques, vehículos blindados de transporte de personal y topadoras militarizadas concentrados cerca de la frontera norte de Gaza en preparación para lo que Israel ha dicho será una invasión terrestre para acabar con los máximos dirigentes de Hamas, los residentes del enclave esperaban ansiosamente el sábado una guerra a gran escala. El ejército israelí ha esbozado planes para una invasión de Gaza que incluiría decenas de miles de soldados con la orden de capturar la ciudad de Gaza, en la parte norte del territorio. Cientos de ataques aéreos israelíes han matado al menos a 4 mil 385 personas, muchas de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Durante el fin de semana persistieron los temores de que la guerra en Gaza pudiera extenderse a un segundo frente o más. Israel y grupos armados en el Líbano continuaron intercambiando disparos el sábado. El ejército israelí dijo que militantes habían lanzado misiles y cohetes contra Israel y que sus fuerzas habían respondido atacando objetivos en el Líbano, incluidos algunos afiliados al políticamente poderoso Hezbolá. Las autoridades israelíes han ordenado la evacuación de al menos 29 comunidades cercanas a la frontera libanesa, incluida la ciudad de Kiryat Shmona. Hasta el sábado, alrededor de 10 mil de sus 23 mil residentes permanecían, según Yoram Maman, concejal de la ciudad. Las autoridades esperaban comenzar a concluir la operación el domingo, dijo. Middle East Airlines, la aerolínea nacional del Líbano, ha comenzado a cancelar y reprogramar algunos vuelos dentro y fuera de Beirut a medida que aumentan las tensiones con Israel. El viernes, la aerolínea dijo que más de la mitad de sus aviones no estarían operativos la próxima semana. Las embajadas extranjeras en el Líbano han instado en los últimos días a sus ciudadanos a abandonar el país mientras los vuelos comerciales sigan disponibles. Líderes, ministros de Asuntos Exteriores y diplomáticos de decenas de países árabes, europeos, africanos y otros se reunieron el sábado en El Cairo para una “cumbre de paz” destinada a reducir la violencia en Gaza. Pero después de horas de discursos, tuvieron poco que mostrar durante el viaje, aparte de una enorme división, mientras los líderes árabes castigaban a los países occidentales por no hablar sobre las muertes de civiles palestinos en Gaza. “El mensaje que el mundo árabe está escuchando es alto y claro”, dijo en sus declaraciones el rey Abdullah II de Jordania. “Las vidas palestinas importan menos que las israelíes. Nuestras vidas importan menos que otras vidas. La aplicación del derecho internacional es opcional y los derechos humanos tienen límites; se detienen en las fronteras, se detienen en las razas y se detienen en las religiones”. Uno de los objetivos de cualquier cumbre es terminar con una declaración conjunta que todos los países asistentes puedan acordar. Pero los líderes europeos llegaron a El Cairo sabiendo que no podían firmar el borrador de la declaración de Egipto, que no mencionaba el derecho de Israel a defenderse contra Hamas, según diplomáticos y funcionarios europeos involucrados en los preparativos de la cumbre. Al final no hubo ninguna declaración. Aún así, los comentarios de varios líderes europeos dejaron en claro que el creciente número de muertes de civiles y la inminente catástrofe humanitaria en Gaza habían obligado a un cambio sutil en la retórica. A diferencia de los primeros días después de los ataques de Hamas contra civiles israelíes el 7 de octubre, los líderes se aseguraron el sábado de pedir a Israel que se defienda dentro de los límites del derecho internacional e instaron a mayores protecciones para los civiles palestinos. Los vídeos del convoy de ayuda desde el interior de Gaza el sábado mostraban un camión de plataforma con palés de cajas con la Media Luna Roja Egipcia impresa en los laterales. Una esquina abierta de una caja reveló alimentos como pasta y aceite de cocina. Otros camiones iban llenos de suministros médicos muy necesarios, como jeringas, gasas, solución antiséptica, máscaras de oxígeno y analgésicos. El convoy de ayuda también entregó cajas de agua, mantas, almohadas y productos de higiene femenina. El convoy de ayuda del sábado incluía 44 mil botellas de agua potable que, según UNICEF en un comunicado, eran “suficientes” para 22 mil personas durante un día. La capacidad de producción de agua en la Franja de Gaza está al 5% de los niveles normales, según UNICEF, y alrededor de 2.3 millones de residentes sobreviven con menos de un galón de agua por persona al día. En medio del empeoramiento de las condiciones humanitarias en Gaza y la perspectiva de una invasión, la visibilidad mundial del conflicto estaba cada vez más en peligro. Hasta el viernes, al menos 22 periodistas han muerto en la guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas.