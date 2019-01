Llama ONU al diálogo en Venezuela

Caracas.- El secretario general de la ONU llama al diálogo y dice que se debe evitar la violencia o la escalada después que Estados Unidos, muchos países latinoamericanos y otros reconocieron al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Preguntado sobre Venezuela en el Foro de Davos, Antonio Guterres se limitó a decir que ``es absolutamente esencial tener diálogo, evitar la violencia y evitar la escalada".

No quiso entrar en detalles.

España dice que está promoviendo una reunión de cancilleres europeos para analizar la situación en Venezuela y hallar ``la mejor manera de apoyar elecciones libres" en el país sudamericano.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pero se ha negado a seguir el ejemplo de otros gobernantes y la oposición española que han reconocido la presidencia encargada proclamada horas antes por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

``Vamos a procurar unas elecciones. No sabemos cómo, y eso plantea un problema de efectividad", dijo Borrell a la prensa el jueves.

España era uno de los países europeos que hasta hace unos días promovía una mediación internacional entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero según Borrell, ``la situación ha cambiado radicalmente".

``Hace días no había muertos ni lo que ha ocurrido a estas horas", dijo al preguntársele si la mediación seguía siendo la propuesta principal de España. ``Eso ha hecho que un tema que haya podido ser de utilidad hace cuatro meses no sabemos si lo va a ser o no".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunía el jueves con mandatarios latinoamericanos al margen del foro de Davos y ha concertado una llamada telefónica con Guaidó, informó su oficina.