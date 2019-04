Lideran desde España oposición a Maduro

Madrid— España se convirtió en un destino preferente para la diáspora venezolana.

Sólo en 2018, esta comunidad creció un 22 por ciento, hasta situarse en los 250 mil habitantes, y en un año pasó de ser la décimosegunda a la sexta nacionalidad extranjera más numerosa.

El país europeo, y concretamente Madrid, ganó además peso político internacional como eje de influencia de la Oposición a Nicolás Maduro, ya que muchos de sus líderes operan ahora desde la capital española buscando recabar apoyos para el "Presidente encargado" y líder de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, llegó a la capital española en noviembre de 2017 tras haber escapado de su arresto domiciliario y cruzar de incógnito la frontera con Colombia.

"España era un destino natural, por los vínculos y lazos históricos que hay entre los dos países", explicó Ledezma para REFORMA.

"Aquí hemos organizado marchas, foros, vigilias pero más allá del trabajo político también hemos ayudado en el trabajo humanitario, que es importante para quienes llegan en circunstancias difíciles, que son muchos", añadió.

Sergio Contreras, representante en España del partido de Guaidó, Voluntad Popular, arribó a Madrid junto a su esposa embarazada, tras haber estado recluido en la prisión militar de Ramo Verde y es uno de los casi 20 mil venezolanos que solicitaron asilo en 2018.

"Es un drama, porque hasta ahora no llega ni al 1 por ciento la cantidad de peticiones que son aceptadas, cuando Venezuela vive una clara crisis humanitaria", expuso Contreras.

Pese a que el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, reconoció a Guaidó como Presidente interino de Venezuela, algunos de los representantes de la Oposición en España subrayaron la tibieza del Ejecutivo.

"El resto de países de la Unión Europea sigue mirando a España antes de actuar en Iberoamérica. En este caso la posición de España ha sido ambigua, y la ambigüedad hace daño", expuso Fernando Gerbasi.

El que fue Embajador venezolano en Colombia, Italia o Alemania, entre otros países, y Viceministro de Relaciones Exteriores, cree que los resultados de las elecciones generales del 28 de abril definirán la posición política.

En ese sentido, Ledezma advirtió que una hipotética coalición de Gobierno de izquierdas entre el Partido Socialista y Podemos, podría dar un giro a dicha postura.

"No son más que una suerte de franquicia del chavismo en España", criticó el ex Alcalde de Caracas a la formación liderada por Pablo Iglesias.