Liberan el barco que bloqueó el canal de Suez en marzo

Ismailia— Las autoridades egipcias anunciaron el miércoles la liberación de un enorme buque de carga que bloqueó el Canal de Suez durante casi una semana en marzo.

El Ever Given salió de la reclusa donde estuvo retenido más de tres meses mientras los dueños del barco — la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha— y los administradores del canal llegaban a un arreglo económico luego de semanas de negociaciones y un enfrentamiento judicial.

Shoei Kisen Kaisha Ltd. dijo que el barco sería inspeccionado en Port Said, Egipto, antes de reanudar su viaje al próximo puerto donde dejará su carga.

La víspera, un tribunal egipcio levantó la orden de incautación del buque tras la notificación de la Autoridad del Canal de Suez de que llegó a un acuerdo con los propietarios y aseguradoras.

Los funcionarios no revelaron detalles del acuerdo. En un principio, la Autoridad del Canal de Suez pedía una compensación de 916 millones de dólares que luego se redujo a 550 millones para cubrir la operación de salvamento, los costos del debido al cierre del tráfico y las tarifas de tránsito perdidas durante los seis días que el Ever Given bloqueó la importante vía fluvial.

El barco con bandera de Panamá se dirigía al puerto holandés de Rotterdam el 23 de marzo cuando encalló en una orilla del canal, algo que nunca había sucedido en los 150 años de historia del pasaje.

El bloqueo obligó a algunos barcos a tomar la ruta larga por Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, requiriendo combustible adicional y otros costos. Otros cientos de naves esperaron los seis días hasta que terminó el bloqueo. El cierre generó preocupaciones por la escasez de suministros en lo álgido de la pandemia de coronavirus.