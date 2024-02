Lanzan operación contra Bolsonaro por intento de golpe

Brasilia, Brasil.- El expresidente Jair Bolsonaro de Brasil supervisó una amplia conspiración para mantenerse en el poder independientemente de los resultados de las elecciones de 2022, incluida la redacción personal de una propuesta de orden para arrestar a un juez de la Suprema Corte y convocar nuevas elecciones después de que perdiera, según nuevas Acusaciones de la Policía federal brasileña reveladas el jueves.

Bolsonaro y docenas de altos asesores, ministros y líderes militares se coordinaron para socavar la fe del público brasileño en las elecciones y preparar el escenario para un posible golpe de Estado, dijo la Policía federal.

Sus esfuerzos incluyeron difundir información sobre fraude electoral, redactar argumentos legales para nuevas elecciones, reclutar personal militar para apoyar un golpe, vigilar a los jueces y alentar y guiar a los manifestantes que finalmente asaltaron edificios gubernamentales.

Las explosivas acusaciones se hicieron en una orden judicial de 134 páginas que autorizó una amplia operación de la Policía federal el jueves contra Bolsonaro y unas dos docenas de sus aliados políticos.

La operación implicó órdenes de allanamiento y el arresto de cuatro personas, incluidos dos oficiales del ejército y dos de los principales ex colaboradores de Bolsonaro.

A Bolsonaro se le ordenó entregar su pasaporte, permanecer en el país y no tener contacto con ninguna otra persona bajo investigación.

Bolsonaro dijo este jueves que era víctima inocente de una operación con motivos políticos.

"Dejé el Gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable", dijo el ex Presidente a Folha de Sao Paulo, un periódico brasileño.

"Olvídate de mi. Ya hay alguien más que dirige el país".

Durante más de un año antes de las elecciones de Brasil de 2022, Bolsonaro sembró abiertamente dudas sobre la seguridad de los sistemas electorales de su nación y advirtió que si perdía sería resultado de un fraude.

Cuando, de hecho, perdió ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se negó a ceder inequívocamente y sus partidarios organizaron protestas que duraron meses y culminaron en enero de 2023 en disturbios en el Congreso, la Corte Suprema y las oficinas presidenciales de Brasil.

Bolsonaro ya ha sido declarado inelegible para postularse para un cargo hasta 2030 por sus intentos de socavar los sistemas de votación. Pero las acusaciones reveladas el jueves muestran que las autoridades creen que el ex presidente y sus aliados habían llevado a cabo un plan mucho más organizado para subvertir la joven democracia de Brasil.

La operación del jueves también tuvo como objetivo al ex Secretario de Defensa, al ex jefe de inteligencia, al ex Ministro de Justicia y al ex Jefe de la Marina de Brasil, el compañero de fórmula de Bolsonaro y el líder de su partido político.