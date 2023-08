Lanza Mesopotamia advertencia al mundo

The New York Times | Los ríos aquí alimentaron los legendarios jardines colgantes de Babilonia y convergían en el Jardín Bíblico del Edén, afirman expertos The New York Times | En algunas aldeas cercanas al río Éufrates queda tan poca agua que las familias están desmantelando sus casas

Todo niño en edad escolar aprende el nombre: Mesopotamia, el creciente fértil, la cuna de la civilización. Hoy, gran parte de esa tierra se está convirtiendo en polvo. La palabra Mesopotamia significa la tierra entre ríos. Es donde se inventó la rueda, floreció el riego y surgió el primer sistema de escritura conocido. Algunos expertos dicen que los ríos aquí alimentaron los legendarios jardines colgantes de Babilonia y convergían en el Jardín Bíblico del Edén. Ahora, en algunas aldeas cercanas al río Éufrates queda tan poca agua que las familias están desmantelando sus casas, ladrillo por ladrillo, apilándolos en camiones y alejándose. "No lo creerían si lo digo ahora, pero este era un lugar de agua", dijo el jeque Adnan al Sahlani, profesor de ciencias en el sur de Irak, cerca de Naseriyah. Hoy "en ninguna parte hay agua", afirmó. Todos los que quedan están "sufriendo una muerte lenta". Hasta bien entrado el siglo 20, la ciudad sureña de Basora, Irak, era conocida como la Venecia del Este por sus canales, surcados por barcos tipo góndolas que recorrían los barrios. Y durante gran parte de su historia, al Creciente Fértil -a menudo definido como una zona que incluye franjas del actual Irak, Israel, Líbano, Siria, Turquía, Irán, Cisjordania y Gaza- no le faltó agua, inspirando a siglos de artistas y escritores que retrataron a la región como una tierra antigua y exuberante. Las inundaciones de primavera eran comunes y el arroz, uno de los cultivos que consume más agua, se cultivó durante más de 2 mil años. Pero ahora, casi el 40 por ciento de Irak ha sido invadido por las arenas del desierto que reclaman miles y miles de hectáreas de tierra cultivable cada año. Los científicos dicen que el cambio climático y la desertificación son los culpables. También lo son la débil gobernanza y la dependencia de técnicas de riego derrochadoras que se remontan a milenios, a la época sumeria. Otro culpable es común a nivel mundial: una población en crecimiento cuyas demandas de agua siguen aumentando, tanto por su simple número como, en muchos lugares, por los mayores estándares de vida. En Irak, las consecuencias están mermando a la sociedad, provocando enfrentamientos mortales entre aldeas, desplazando a miles de personas cada año, envalentonando a los extremistas y dejando cada vez más tierras que parecen un paisaje lunar árido. Los ríos y aguas subterráneas agotados y sucios están provocando brotes de cólera, tifoidea y hepatitis A. Los ríos y canales han bajado tanto que los milicianos del Estado Islámico los cruzan fácilmente para atacar aldeas y puestos de seguridad, y los piscicultores han amenazado a los reguladores gubernamentales que han tratado de cerrarlos por violar las restricciones de agua. En muchas zonas, el agua bombeada desde debajo de la superficie es demasiado salada para beber, resultado de la escasez de agua, la escorrentía agrícola y los desechos no tratados. "Ni siquiera mis vacas la beben", dijo un granjero. Irak y sus vecinos ofrecen una advertencia para el resto del Medio Oriente y otras zonas del mundo. "Es uno de los primeros lugares que mostrará algún tipo de fenecimiento extremo, literalmente, por el cambio climático", dijo Charles Islandia, director de seguridad hídrica del Instituto de Recursos Mundiales. El agua de los iraquíes proviene del Gobierno en barriles de plástico rojo, unos 600 litros al mes por familia. Incluso cuando se usa con moderación, apenas dura una semana en el calor, dijo Sahlani, que vive en el pueblo de Albu Jumaa. Todavía en los años 1970 y 1980, Irak construyó presas y lagos artificiales para contener el inmenso desbordamiento de las lluvias invernales y la nieve derretida de las Montañas Tauro, las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates.