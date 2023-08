La vista de un dron detrás de las líneas rusas

The New York Times | Ponen en marcha la asignación del día, enviar los artefactos a supervisar desde el aire The New York Times | Algunas de las imágenes tomadas The New York Times | Esta semana, una de las unidades permitió que un equipo de periodistas del New York Times la acompañara

Nueva York– Las imágenes que un dron de reconocimiento envió a las fuerzas ucranianas proporcionaron un retrato vívido del lado ruso de la zona de guerra. Las casas dañadas dieron paso a campos llenos de cráteres en la estepa del sur de Ucrania. Había una armadura quemada en un bosque chamuscado. Una trinchera irregular rusa a lo largo de una línea de árboles había sido destruida por bombas de racimo suministradas por Estados Unidos apenas una semana antes, según el teniente Ashot Arutiunian, el comandante de la unidad que registró las imágenes. PUBLICIDAD Señaló los agujeros en los techos de varios edificios en un pueblo agrícola y dijo que probablemente habían sido alcanzados por el sistema de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, que es conocido por su precisión, y no hubo daños en los edificios circundantes ni en una iglesia cercana. Esto fue en una mañana reciente, con la artillería ucraniana disparando sin descanso, las profundas explosiones retumbantes del impacto resonando en la distancia. Mezcladas estaban las explosiones más fuertes de los proyectiles rusos que aterrizaban en posiciones ucranianas. Pero el teniente Arutiunian estaba concentrado en los cielos de arriba. Los drones se han convertido en un pilar utilizado por las fuerzas rusas y ucranianas, reconociendo el campo de batalla y dirigiendo el fuego contra los objetivos enemigos. El teniente Arutiunian comanda cuatro equipos en el servicio de vehículos aéreos no tripulados del Ejército de Voluntarios de Ucrania, que operan en el frente sur. Despliega una variedad de drones y aviones propulsados por hélice para rastrear las fuerzas rusas para el ejército ucraniano y constantemente ajusta tácticas y equipos para evadir a los interceptores rusos. Permiten paso a periodistas Esta semana, una de las unidades permitió que un equipo de periodistas del New York Times la acompañara en una misión cerca del frente mientras enviaba un dron al territorio ocupado por Rusia para vigilar el frente de batalla. Una condición era que no se pudiera informar la ubicación precisa de la unidad. En medio de un fondo de fuego de artillería, el equipo se puso a trabajar al amparo de un pequeño bosquecillo de árboles, desempacando el equipo e instalando cuatro antenas; se necesitaban para sortear las amenazas de los bloqueadores electrónicos rusos y ucranianos que pueden detener rápidamente el vuelo de un dron. La nave de ala fija que usaban los miembros de la unidad estaba equipada con dos cámaras y un sistema de posicionamiento global independiente como respaldo, para darle al piloto varias opciones para llevarlo a casa en caso de que uno o más de los sistemas fallaran. Misión de reconocimiento "En esta misión de reconocimiento estamos investigando el terreno", dijo el teniente Arutiunian. Más tarde, de regreso a la base, examinarían las imágenes de video en un monitor grande para tratar de detectar militares rusos, dijo: "Estamos buscando soldados, almacenes, depósitos de gasolina, lo que sea". De vez en cuando, mientras trabajaban, un leve zumbido les hacía retroceder bajo los árboles, recelosos de los drones rusos. Así como van a la caza de objetivos, los equipos de drones ucranianos se han convertido en objetivos ellos mismos. Los otros equipos del teniente Arutiunian estaban buscando artillería rusa y sistemas de guerra electrónica, y en tiempo real estaban dirigiendo y corrigiendo la artillería ucraniana hacia los objetivos.