La realidad de Gaza que el mundo no puede ver

Franja de Gaza.- Para muchas personas fuera de Gaza, la guerra pasa como un desfile fatalista de titulares y cifras de bajas y fotos de niños gritando, los fragmentos sangrientos de la angustia de alguien más. Sin embargo, la verdadera magnitud de la muerte y la destrucción en la zona es imposible de comprender, los detalles confusos y ocultos por los cortes del servicio telefónico y de internet que obstruyen la comunicación, restricciones que impiden la entrada de periodistas internacionales y los desafíos extremos, a menudo mortales, de reportar como periodista local desde Gaza. Hay pequeñas rendijas en la oscuridad, aperturas como las transmisiones de Instagram que realizan fotógrafos de Gaza y un pequeño número de testimonios que se filtran. Pero, con cada semana que pasa, la luz disminuye a medida que aquellos que documentan la guerra se van, renuncian o mueren. Informar desde Gaza ha llegado a parecer riesgosamente inútil para algunos periodistas locales, quienes pierden la esperanza de impulsar al resto del mundo a la acción. “Sobreviví a la muerte varias veces y me puse en peligro” para documentar la guerra, escribió Ismail al-Dahdouh, un reportero de Gaza, en una publicación en Instagram este mes para anunciar que renunciaba al periodismo. Sin embargo, “un mundo que no conoce el significado de la humanidad no ha actuado para detenerlo”. Al menos 76 periodistas palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamas lideró un ataque contra Israel e y éste respondió lanzando una guerra absoluta. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que más periodistas y trabajadores de medios —entre ellos personal esencial como traductores, choferes y coordinadores— han fallecido en las últimas 16 semanas que en un año entero de cualquier otro conflicto desde 1992. “Con cada periodista asesinado, perdemos nuestra capacidad de documentar y comprender la guerra”, dijo Sherif Mansour, coordinador del programa para Medio Oriente del grupo. The New York Times y otros grandes medios internacionales han evacuado a periodistas palestinos que trabajaban para ellos en Gaza, aunque algunas agencias de noticias occidentales aún tienen equipos locales allí. Casi todos los periodistas que han fallecido en Gaza desde el 7 de octubre murieron por ataques aéreos israelíes, según el Comité para la Protección de los Periodistas, 38 de ellos en sus casas, autos o junto a miembros de la familia. Esto ha llevado a muchos palestinos a acusar a Israel de tener como objetivo a periodistas, aunque el comité no ha replicado esa acusación. El Sindicato de Periodistas Palestino, que tiene miembros en Gaza y en Cisjordania, ha contado al menos 25 periodistas gazatíes que, dice, llevaban chalecos protectores con la palabra “prensa” cuando murieron, dijo Shuruq Asad, una portavoz del sindicato. Algunos periodistas han estado durmiendo lejos de sus familias por miedo a que refugiarse con parientes los ponga en riesgo, agregó. Desde el 7 de octubre, Israel ha bloqueado la mayoría de la electricidad de Gaza y ha prohibido la entrada de toda ayuda excepto en pocas ocasiones al territorio. La guerra también ha dañado o cortado las redes de comunicación, haciendo casi imposible para la mayoría de los gazatíes dar entrevistas a medios extranjeros. Las telecomunicaciones han desaparecido por completo más de media docena de veces durante el conflicto. Recae en los periodistas gazatíes, la mayoría trabajando para medios palestinos o regionales en árabe como Al Jazeera o en los jóvenes que trabajan de manera autónoma y están equipados con poco más que Instagram, transmitir fragmentos de la realidad de Gaza al exterior. Vestidos con sus chalecos de “prensa” color azul marino que se reconocen de inmediato, muchos han ganado atención en las redes sociales por sus crudos y personales videos en inglés, así como fotos de la guerra. Otros han sido evacuados Motaz Azaiza, un fotoperiodista que ganó un gran número de seguidores en Instagram con su cobertura de la guerra, fue evacuado a Catar la semana pasada. Al-Khalidi, la periodista de Al-Arabiya, dijo que nunca había considerado dejar el periodismo, incluso cuando el trabajo se volvió tan difícil que parecía imposible, mucho peor que en las guerras anteriores que había cubierto. Pero esta vez, no se trataba de hacer reportajes de los ataques durante el día y volver a casa con su familia por la noche. Ella y su familia tuvieron que abandonar su hogar para buscar refugio, dijo. Un periodista que sentía el deber de cubrir la guerra era Roshdi Sarraj, de 31 años. Antes de la guerra, su compañía, Ain Media, ofrecía servicios de producción, fotografía y realización de películas a clientes locales e internacionales, incluido Netflix. Tranquilo y de voz suave, Sarraj defendía firmemente sus principios cuando se trataba de la lucha por la justicia y la libertad para los palestinos. Les dijo a algunos amigos después de que comenzó la guerra que no abandonaría su ciudad natal, Ciudad de Gaza, ignorando las órdenes de evacuación israelíes, porque creía que huir era como ser expulsado de su hogar, como muchos palestinos lo habían sido durante la guerra de 1948 en torno a la creación de Israel. Fue en la casa de su familia el 22 de octubre, mientras estaba sentado con su esposa e hija, que un ataque aéreo israelí los impactó, según dijo Aila. Fue herido tan profundamente que ella podía ver su cerebro, dijo por teléfono. Vendaron su cabeza, Aila se decía a sí misma que, en el peor de los casos, quedaría paralizado. Pero en el hospital, le dijeron que su caso no tenía esperanza; el quirófano ya estaba repleto. Murió en media hora, dijo Aila. Ella recordó besar su hombro para despedirse: juraría que olía a almizcle, como si alguien lo hubiera perfumado en el momento de la muerte. Aila lo enterró en una fosa común. En medio del caos, no había otra opción.