La paz internacional está en riesgo: Embajador de Ucrania

Naciones Unidas.— El embajador de Ucrania le dijo el lunes al mundo durante una sesión de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas que, si su país es aplastado, la paz y la democracia internacionales están en riesgo.

Ucrania “está pagando ahora el precio máximo por la libertad y la seguridad de sí misma y de todo el mundo”, dijo el embajador Sergiy Kyslytsya en la primera reunión de emergencia de la Asamblea en décadas.

PUBLICIDAD

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas no sobrevivirá”, afirmó. “No se hagan ilusiones. Si Ucrania no sobrevive, no nos sorprenda que la democracia caiga a continuación”.

Los dos órganos más importantes de Naciones Unidas —la Asamblea General de 193 naciones y el Consejo de Seguridad de 15 miembros— programaron reuniones el lunes sobre la guerra. En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó a favor de realizar su propia sesión con carácter de urgente.

La reunión del Consejo se inició con la noticia de que Estados Unidos iba a expulsar a 12 diplomáticos rusos de la ONU, a los que Washington acusa de espionaje, lo que demuestra la tensión que se respira en el discurso diplomático.

Al mismo tiempo, funcionarios rusos y ucranianos mantuvieron conversaciones en la frontera con Bielorrusia, en las que sólo acordaron seguir hablando.

“Las armas son las que hablan por ahora, pero el camino del diálogo siempre debe mantenerse abierto”, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la Asamblea. “Necesitamos la paz ahora”.

El embajador ruso Vassily Nebenzia reiteró las afirmaciones de su país de que su “operación militar especial” en defensa de dos áreas separatistas de Ucrania está siendo distorsionada.

“Las acciones rusas están siendo distorsionadas y boicoteadas”, afirmó.

En repetidas ocasiones, Rusia ha tratado de culpar a Ucrania de lo que, según Moscú, son abusos contra los rusohablantes en los enclaves del este.

“La Federación Rusa no inició estas hostilidades que fueron desatadas por Ucrania contra sus propios residentes”, dijo. “Rusia busca poner fin a esta guerra”.

La sesión de la Asamblea dará a todos los miembros de la ONU una oportunidad de tomar la palabra sobre la guerra. Se espera que la Asamblea vote esta semana una resolución coordinada por los enviados de la Unión Europea, en colaboración con Ucrania.

El proyecto de resolución, obtenido por The Associated Press, exige a Rusia el cese inmediato de su ataque a Ucrania y la retirada de todas las tropas, y hace un exhorto para alcanzar una “resolución pacífica inmediata” mediante el diálogo y las negociaciones. Lamenta lo que denomina “agresión” de Rusia y la “implicación” de Bielorrusia, que se está alineando con Moscú.

Los embajadores de numerosos países exhortaron a sus colegas a votar a favor.

“Muchos de nosotros tenemos buenas relaciones con Rusia. Amamos la cultura, admiramos las tradiciones y tenemos buenos amigos rusos”, dijo a la Asamblea el embajador austriaco Alexander Marschik. “Pero un buen amigo, un amigo honesto, hablará y dirá lo que hay que decir y lo que hay que hacer cuando un amigo comete un acto ilegal y maligno”.

Pero China, un aliado cercano de Rusia, pidió que se fomenten “las condiciones que conduzcan a las conversaciones directas entre las partes implicadas”, desaprobando “cualquier enfoque que pueda exacerbar las tensiones”.

“La Guerra Fría hace tiempo que terminó”, dijo el embajador chino Zhang Jun. “No se puede ganar nada avivando una nueva Guerra Fría, pero todos saldrán perdiendo”.