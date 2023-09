La muerte de Prigozhin desencadena una lucha por su imperio

The New York Times The New York Times The New York Times

Los líderes africanos aliados con Rusia se habían acostumbrado a tratar con Yevgeny Prigozhin, el líder mercenario fanfarrón y profano que viajaba por el continente en jet privado, ofreciendo apuntalar regímenes inestables con armas y propaganda a cambio de oro y diamantes. Pero la delegación rusa que recorrió tres países africanos la semana pasada estuvo encabezada por una figura muy diferente, el almidonado viceministro de Defensa, Yunus-bek Yevkurov. Vestido con un uniforme caqui y una "telnyashka" (la prenda interior de rayas horizontales de las fuerzas armadas rusas), dio señales de conformidad y moderación, dando garantías envueltas en un lenguaje cortés. PUBLICIDAD "Haremos todo lo posible para ayudarles", dijo en una conferencia de prensa en Burkina Faso. El contraste con el extravagante Prigozhin no podría haber sido más marcado y se alineaba con el mensaje que estaba transmitiendo el Kremlin: después de la muerte de Prigozhin en un accidente aéreo el mes pasado, las operaciones de Rusia en África estaban bajo una nueva dirección. Fue un vistazo a una batalla oscura que ahora se desarrolla en tres continentes: la lucha por el lucrativo imperio paramilitar y propagandístico que enriqueció a Prigozhin y sirvió a las ambiciones militares y diplomáticas de Rusia, hasta que el líder de Wagner organizó un motín fallido contra el Kremlin en junio. Las entrevistas con más de una docena de funcionarios actuales y anteriores en Washington, Europa, África y Rusia, así como con cuatro rusos que trabajaron para Prigozhin, retratan un tira y afloja por sus activos entre los principales actores de la estructura de poder de Rusia, incluidas dos agencias de inteligencia diferentes. . Muchos de los entrevistados hablaron bajo condición de anonimato para discutir cuestiones diplomáticas y de inteligencia delicadas. La lucha se complica, dijeron estas personas, por la persistente lealtad a Prigozhin en su ejército privado, donde algunos se muestran reacios a verse subsumidos dentro del Ministerio de Defensa de Rusia y, en cambio, respaldan una transferencia de poder al hijo de Prigozhin. "Wagner no se trata sólo de dinero, es una especie de religión", dijo Maksim Shugalei, consultor político de Prigozhin, y agregó que estaba orgulloso de ser parte de la fuerza mercenaria. “Es poco probable que esta estructura desaparezca por completo. Para mí esto es imposible”. Las entrevistas también revelaron más sobre la campaña del presidente ruso Vladimir Putin para desacreditar a Prigozhin después de la rebelión, incluida su declaración a un grupo de figuras de los medios de que el líder de Wagner era un especulador que había ganado miles de millones con “oro y joyas”. Los relatos sugieren que incluso muerto, Prigozhin sigue siendo una figura definitoria de la Rusia de Putin, que resume el secretismo, las luchas internas y las tácticas contradictorias del Kremlin mientras libra la guerra contra Ucrania. La lucha por los activos de Prigozhin –que reunió mientras negociaba su capacidad multifacética para servir a Putin a cambio de contratos gubernamentales– tiene implicaciones de largo alcance. Su grupo paramilitar fue la fuerza de combate más eficaz de Rusia en Ucrania durante el último año, y su disipación plantea dudas sobre la capacidad de Rusia para montar nuevas ofensivas. En ningún lugar la operación de Wagner tiene ahora más valor para Rusia que en los países africanos, incluidos Libia y la República Centroafricana, donde sus mercenarios han ganado confianza y riqueza apoyando a hombres fuertes y autócratas. Esos esfuerzos ayudaron a aumentar la influencia de Rusia en el continente y al mismo tiempo debilitaron a potencias occidentales como Francia y Estados Unidos. Los funcionarios occidentales informados sobre evaluaciones confidenciales de inteligencia dicen que dos agencias de espionaje rusas (el servicio de inteligencia exterior, el SVR, y la agencia de inteligencia militar, el GRU) están compitiendo por hacerse cargo de aspectos clave de las operaciones de Prigozhin. Durante la gira de Yevkurov por África hubo señales de que la rama de inteligencia militar desempeñará un papel clave en lo que suceda a continuación: la delegación incluía a uno de los principales espías de Rusia, el general Andrei V. Averyanov, conocido por haber dirigido una unidad de élite especializada en subversión. sabotaje y asesinato en el extranjero. Los vídeos publicados por Burkina Faso y Mali mostraban a Averyanov junto a Yevkurov mientras cortejaban a los líderes de los países. Los funcionarios occidentales ven al general como un candidato destacado para supervisar al menos algunas de las antiguas operaciones de Wagner como parte de un sistema en evolución que incluye múltiples compañías militares privadas. El Kremlin se negó a comentar sobre el futuro del imperio de Prigozhin. Esta primavera, Prigozhin había pasado de ser un oligarca reservado enriquecido con contratos gubernamentales de restauración y construcción a un señor de la guerra y político populista. Reclutó a decenas de miles de prisioneros para engrosar las filas de Wagner y arengó a los dirigentes militares de Rusia por supuesta corrupción e incompetencia. Estaba igualmente ocupado ganándose enemigos entre bastidores en el Ministerio de Defensa ruso. Mantuvo sus propias negociaciones de intercambio de prisioneros con la agencia de inteligencia militar de Ucrania, separada del ejército regular, aprovechando su relación personal con Putin para traer a casa a combatientes de Wagner en lugar de miembros del servicio ruso alistados, según varias personas con conocimiento de las conversaciones. Mientras tanto, los miembros de la elite gobernante de Rusia se preguntaban por qué el Kremlin estaba permitiendo que Prigozhin atacara a los altos mandos del país de manera tan cruel y pública. Luego, el 23 de junio, Prigozhin lanzó su motín, tomando la ciudad sureña de Rostov del Don y marchando hacia Moscú. Cuando Prigozhin abortó su levantamiento y aceptó un acuerdo con el Kremlin, parecía que su carrera estaba terminada, aunque tuvo suerte de haber escapado con vida. Una pregunta clave era qué pasaría con sus combatientes mercenarios. Mientras los funcionarios del Kremlin reflexionaban sobre su futuro, enviaron varios miles a Bielorrusia “para estacionarlos allí”, según un funcionario occidental, dando tiempo para determinar qué oficiales superiores eran cómplices de la rebelión de Prigozhin y reforzar las defensas de Moscú contra cualquier ataque futuro. La guerra en Ucrania significó muy poca diferencia para los crecientes intereses de Prigozhin en África. Si bien algunas fuerzas de Wagner en África fueron redesplegadas a Ucrania en las primeras semanas de la guerra, la mayoría permaneció en el lugar. Pero el fallido motín de junio puso las operaciones africanas de Prigozhin bajo una inmensa presión. Durante julio y agosto, recorrió el continente a un ritmo frenético, buscando asegurar a sus aliados y apuntalar sus intereses comerciales, según funcionarios occidentales y otras personas que seguían sus movimientos. Días después del motín, a finales de junio, altos funcionarios de Wagner volaron al este de Libia para reunirse con el hombre fuerte Khalifa Hifter, a quien habían ayudado a asaltar Trípoli en 2019. Su mensaje: a pesar del drama en Rusia, en Libia todo seguía igual. De hecho, las cosas estaban a punto de volverse más preocupantes. El 30 de junio, un misterioso ataque con drones golpeó la base principal de Wagner en el este de Libia, lo que generó dudas sobre la vulnerabilidad de Wagner. Luego, altos funcionarios del Kremlin comenzaron a realizar sus propios viajes a África, ofreciendo el mensaje de que Rusia estaba remodelando sus negocios allí. Al frente de la carga estaba Yevkurov, cuya experiencia pasada como comandante aerotransportado y gobernador regional le dio buena fe militar y política. Prigozhin lo había humillado públicamente durante el motín, tomándolo como rehén y reprendiéndolo. Ahora Yevkurov tuvo la oportunidad de vengarse. Viajando a través de Siria, otro importante puesto avanzado de Wagner, y varios países africanos, buscó poner a las fuerzas de Wagner más firmemente bajo el control de Moscú. La competencia se calentó. A finales de julio estallaron manifestaciones coordinadas a favor de Wagner en Malí, Burkina Faso y la República Centroafricana. Unas semanas más tarde, Prigozhin voló de regreso a África para realizar una gira rápida. En Libia, su avión hizo dos escalas, dijeron funcionarios franceses. Y se detuvo para filmar un discurso en video, el primero desde el motín, que lo mostraba en un desierto (los analistas dijeron que estaba en Mali) vestido con camuflaje y empuñando un rifle de asalto. Wagner se estaba expandiendo en África, afirmó. Pero Yevkurov también estaba haciendo nuevas rondas. El 22 de agosto, un día después de que se publicara el vídeo de Prigozhin, el ministro ruso llegó a Libia para mantener sus propias conversaciones con Hifter. Según Eljarh, la relación se estaba restableciendo, le dijo al comandante libio. Los combatientes de Wagner permanecerían en el lugar, pero la inteligencia militar rusa estaría a cargo. Al día siguiente, Prigozhin voló de regreso a Moscú, donde se reunió con funcionarios rusos, dijo Putin más tarde en declaraciones televisadas. Luego abordó un vuelo a su casa, San Petersburgo, junto con sus dos principales ayudantes: Dmitri Utkin, el comandante principal de Wagner, y Valery Chekalov, su jefe de logística. Diecinueve minutos después del despegue, el avión comenzó a moverse erráticamente antes de hundirse 30 mil pies en aproximadamente un minuto, estrellándose en un campo en una bola de fuego. Para muchos ucranianos, rusos, sirios y africanos, Prigozhin trajo dolor y sufrimiento. Sus medios de propaganda y granjas de trolls acosaron a periodistas y figuras de la oposición rusas. Sus fuerzas fueron acusadas de horrendos crímenes de guerra en Siria, masacres en varios países africanos y tortura de prisioneros en Ucrania. Pero Prigozhin también generó seguidores devotos, entre ellos Shugalei, quien pasó más de un año en prisión en Libia mientras Prigozhin hacía campaña para su eventual liberación. Shugalei rechazó la idea de que el gobierno ruso pudiera apoderarse completamente de Wagner, u operar con tanta eficacia como lo hacía Wagner, y describió al poco conocido hijo de Prigozhin, Pavel, como un heredero potencial de su imperio. "Creo que tiene que asumir algunos de los problemas", dijo, refiriéndose a Pavel Prigozhin. "Hasta donde yo sé, está preparado para hacerlo". En Washington, los funcionarios que siguen el tira y afloja sobre el legado de Prigozhin dicen que es demasiado pronto para decir cómo se resolverá.