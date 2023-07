La extrema derecha puede ascender en las elecciones españolas

The New York Times The New York Times

Si las elecciones nacionales de este domingo en España resultan como sugieren la mayoría de las encuestas y los analistas, los conservadores de la corriente dominante pueden salir victoriosos, pero necesitan aliados en la periferia política para gobernar, lo que llevaría al poder al primer partido de extrema derecha desde la dictadura de Franco. El ascenso potencial de este partido de extrema derecha, Vox, que tiene un espíritu profundamente nacionalista inspirado del fantasma de Franco, llevaría a España a las crecientes filas de las naciones europeas donde los principales partidos conservadores se han asociado con fuerzas que antes eran tabú por necesidad electoral. Es un marcador importante para un continente políticamente cambiante y un momento de gestación para un país que ha lidiado durante mucho tiempo con el legado de su dictadura. Incluso antes de que los españoles emitan un solo voto, ha planteado dudas sobre dónde se encuentra realmente el corazón político del país: si su doloroso pasado y la transición a la democracia hace solo cuatro décadas han convertido a España en un país mayoritariamente moderado, inclusivo y centrista, o si podría virar hacia la extrema derecha una vez más. Los partidos centristas del establishment español, tanto el conservador Partido Popular como los socialistas encabezados por el presidente Pedro Sánchez, han dominado durante mucho tiempo la política del país, y la mayor parte del electorado parece estar alejándose de los extremos hacia el centro, señalan los expertos. Pero ninguno de los principales partidos de España tiene suficiente apoyo para gobernar solo. Aunque se prevé que el Partido Popular gane este domingo, no se espera que obtenga la mayoría en el Parlamento de 350 escaños, lo que hace imperativa una alianza. Vox, de extrema derecha, es su socio más probable. La paradoja es que incluso cuando Vox parece estar a punto de alcanzar el apogeo de su poder desde que se fundó hace una década, su apoyo puede estar disminuyendo, ya que sus posturas contra el derecho al aborto, las políticas sobre el cambio climático y la comunidad L.G.B.T.Q. han ahuyentado a muchos votantes.