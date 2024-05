Japón gastó cifra récord de 62 mil mdd para apuntalar al yen

Tokio, Japón.- Japón gastó una cifra récord de 9.8 billones de yenes (62 mil 200 millones de dólares) el mes pasado para apuntalar el yen después de que cayera a su nivel más bajo en 34 años frente al dólar, superando la cantidad total que utilizó en 2022 para defender a su moneda.

El Ministerio de Finanzas reveló cifras el viernes para el período comprendido entre el 26 de abril y el 29 de mayo.

La cantidad superó estimaciones anteriores de 9.4 billones de yenes, basadas en una comparación de las cuentas del Banco de Japón y las previsiones de los corredores de dinero.

El anterior récord de intervención mensual de Japón de 9.1 billones de yenes se estableció en circunstancias muy diferentes cuando las autoridades intentaban debilitar el yen en el otoño de 2011.

El gasto récord en intervención muestra el compromiso del gobierno japonés de hacer frente a los especuladores que apuestan contra el yen.

La enorme cantidad también subraya la escala de acción requerida para tener incluso un impacto de corta duración en el mercado y el poder cada vez menor de sus salvas para defender la moneda.

"La cantidad parece un poco grande, pero está en gran medida en el rango esperado.

"No superó los 10 billones de yenes, por lo que no parece demasiado grande". y el par dólar-yen en realidad no está reaccionando mucho", dijo Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Los datos de cada mes de informe suelen incluir los dos últimos días hábiles del mes anterior. Es probable que surjan más detalles sobre cómo llevó a cabo las intervenciones cuando el gobierno publique el desglose de sus reservas extranjeras la próxima semana y los datos de operaciones diarias, incluidos abril y mayo en el verano.

Se espera que el yen siga bajo presión dada la enorme brecha entre las tasas de interés en Japón y Estados Unidos. Si bien el Banco de Japón finalmente se ha unido a la Reserva Federal para endurecer la política monetaria, la tasa de corto plazo de Japón sigue siendo sólo del 0.1 por ciento en comparación con el 5.5 por ciento del banco centra estadounidense.

Hasta que no haya señales más claras de cuándo comenzarán a bajar las tasas estadounidenses o de que el Banco de Japón presione más agresivamente para aumentar los costos de endeudamiento o recortar sus compras de bonos, hay pocas perspectivas de que la marea cambie.