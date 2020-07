Italia está despertando lentamente de la pesadilla

CNN

Roma.- Las calles están tranquilas, las plazas están vacías, puedes escuchar el gorgoteo de las ubicuas fuentes de la ciudad durante el día. Los pelotones de turistas chinos no se ven por ningún lado, los viajeros estadounidenses (sus sombreros, sus sandalias, sus pantalones cortos de vacaciones) han desaparecido.

Solo unas pocas familias alemanas con niños pequeños desafían el calor de la tarde. De los mil 200 hoteles de Roma, menos de 200 reabrieron después del cierre, algunos con solo cinco habitaciones ocupadas. En la céntrica Via Veneto, solo tres establecimientos están abiertos al público. Los otros están cerrados, oficialmente por mantenimiento. La verdad es diferente. Esos hoteles atienden a turistas extranjeros, y este verano, los extranjeros están en casa, no pueden o no quieren viajar.

Solo unos pocos turistas italianos deambulan por las calles. Los romanos que no están en las playas cercanas van a dar un paseo por la noche; algunos conducen a la cima de la colina Janiculum, donde el viento fresco del oeste de Ponentino alivia el calor del verano. Roma brilla abajo. El Janículo es el hogar de la opulenta Villa Pamphilj, donde el gobierno italiano convocó al Stati Generali dell'Economia en junio: ocho días y más de 120 reuniones con empresas, sindicatos, asociaciones, académicos, escritores y artistas: 82 de las reuniones celebradas personalmente por el primer ministro Giuseppe Conte para encontrar ideas para reiniciar la economía.

Será duro, la economía de Italia es probable que se reduzca en un 11 por ciento en 2020, la peor predicción entre los 27 miembros de la Unión Europea. La falta de visitantes es una pesadilla. La industria turística italiana, que incluye hospitalidad, bares y restaurantes, transporte, museos, representa el 13 por ciento de su economía. La mitad de los viajeros en 2019 eran extranjeros, y se fueron.

Pero el turismo nacional también está de capa caída. Según las predicciones, la mitad de los italianos no se tomarán vacaciones este verano. Nueve de cada diez elegirán uno en Italia, pero se mantienen alejados de las grandes ciudades (Milán, Turín, Nápoles, Palermo) y las ciudades de arte (Roma, Florencia, Venecia), y se dirigen a lugares menos concurridos como Alto Adige, Friuli, Abruzzo y también la pequeña Molise, que duplica las llegadas de turistas del año pasado.

Italia fue el primer país fuera de Asia en soportar la peor parte del coronavirus. 35 mil perdieron la vida, la mitad de ellos en Lombardía. Hubieran habido muchos más sin el doloroso cierre de primavera.