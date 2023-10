Israel Ziv, espíritu de las Fuerzas israelitas

The New York Times | El militar en una de sus recientes apariciones The New York Times | Soldados resguardan el cadáver de un militante de Hamas en Kfar Aza The New York Times | Durante los enfrentamientos civiles resultan lesionados The New York Times | Un grupo de hombres ayuda a llevar a un herido hasta la ambulancia

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Israel Ziv, un general retirado del Ejército israelita, iba paseando en su bicicleta el sábado por la mañana cuando empezó a recibir una lluvia de alarmantes llamadas. Una enorme cantidad de cohetes habían sido disparados desde Gaza. Hombres armados de Hamas, el grupo palestino que controla el territorio, brotaban de la frontera. Pronto, se enteró que el hijo de un amigo se encontraba atrapado en una comuna israelita. Corrió hacia casa, se puso su uniforme y tomó su arma, una pistola nueve milímetros. En cuestión de minutos salió volando por la desierta carretera en su nuevo Audi blanco. Cuando se aproximó a la frontera con Gaza, columnas de humo negro se levantaban frente a él, y el Ejército israelita, por lo menos al principio, no se veía por ningún lado. Los atacantes de Hamas corrían por todos lados, cientos cargaban pesadas ametralladoras y lanzadores de cohetes, que empezaron a dispararle. “Estaban en todas partes y hay cientos de ellos”, dijo. Ziv, un hombre corpulento, con cabello peinado hacia atrás, un poco irascible y exjefe de operaciones del directorado de las Fuerzas de Defensa de Israel, es una figura bien conocida en ese país, especialmente en este momento. Sus acciones durante el fin de semana, al manejar hacia la zona de combate armado únicamente con una pistola, organizando un grupo confundido de soldados en una unidad de combate y supervisando las evacuaciones ha sido ampliamente publicitado en los canales de noticias de Israel. En ese proceso se ha convertido en un avatar del espíritu de las Fuerzas de Defensa israelita y de la falla de su ejército y las agencias de inteligencia. El Gobierno de Israel ha dado a conocer que el número de muertos en esta devastadora incursión de Hamas ha llegado a 1 mil 200 personas, la mayoría de civiles desarmados. En medio de la angustia de la masacre, la frustración pública está empezando a intensificarse, ya que muchos israelitas, Ziv entre ellos, no están de acuerdo con el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. “El Gobierno está totalmente paralizado”, comentó Ziv, quien aun antes de la crisis, era extremadamente crítico de Netanyahu debido a que sus políticas han dividido profundamente a los israelitas y han puesto en riesgo la seguridad del país. Sin embargo, Ziv sigue siendo bienvenido en los corredores del poder de Israel. El miércoles, realizó varias teleconferencias con capitanes de la industria para recaudar decenas de millones de dólares para ayudar a las víctimas y sus familias. “Esto es sólo para los civiles, nada es para el ejército”, gritó en el teléfono. Habló con la alta jerarquía del ejército y la policía para incrementar la fuerza de defensa civil que claramente ha quedado agobiada. Está tan debilitada la fe del público en el ejército del país que uno de los problemas más grandes de la que están hablando los israelitas es de armarse ellos mismos. Muchos poseen armas, aunque el gobierno anunció en esta semana que va a comprar 10 mil rifles de asalto para los civiles, junto con chalecos antibalas. PUBLICIDAD