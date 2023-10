Israel recupera ciudades de combatientes de Hamas y pasa a controlar la frontera

The New York Times The New York Times The New York Times

Israel declaró el martes que su ejército había recuperado el control de ciudades cercanas a Gaza, cuatro días después de que hombres armados palestinos lanzaran un devastador asalto transfronterizo, mientras el país se preparaba para la siguiente fase de lo que las autoridades israelíes han advertido que será una campaña aplastante contra los militantes de Hamás. Al caer la noche en Israel, sonaron sirenas de aviso de lanzamiento de cohetes en Ashkelon, ciudad costera situada justo al norte de la frontera con Gaza. Más temprano, cohetes disparados desde Gaza apuntaron a Tel Aviv y al cercano aeropuerto internacional Ben-Gurion "en respuesta a los ataques contra civiles" por parte de Israel, dijo Hamás en la plataforma de medios sociales Telegram. No se informó inmediatamente de daños. El gobierno israelí aprobó la llamada a filas de otros 60 mil reservistas, con lo que el número total movilizado en los últimos tres días asciende a 360 mil, el mayor en un periodo tan breve desde la fundación del país. Las movilizaciones han afectado a casi todos los rincones de este país de 10 millones de habitantes, ya inundado de dolor y rabia por la muerte de más de 900 personas en los atentados que comenzaron el sábado. Con la frontera casi asegurada, la magnitud del horror desencadenado en las ciudades y pueblos cercanos a Gaza se fue perfilando poco a poco: en un kibbutz situado a kilómetro y medio de Gaza, los periodistas del New York Times vieron a soldados israelíes llevando en camillas a residentes asesinados, y más de una docena de cuerpos hinchados tendidos en el suelo. Aún no está claro si Israel ordenará una invasión terrestre de Gaza, empobrecido enclave costero gobernado por Hamás, ni cuándo lo hará. Pero el ejército israelí dijo el martes que sus ataques aéreos contra la franja costera serían "mayores que antes y más severos" debido a la magnitud de la incursión palestina. El ejército israelí dijo que había recuperado los cadáveres de unos mil 500 asaltantes palestinos desde el sábado por la mañana, ofreciendo uno de los primeros indicios claros de la magnitud del asalto. Hamás confirmó que dos de sus altos cargos habían muerto por ataques israelíes en Gaza. Los ataques continuaron un día después de que el grupo militante, que se cree que ha tomado unos 150 rehenes israelíes desde el sábado, amenazara con matar a un cautivo cada vez que Israel atacara Gaza sin previo aviso. Funcionarios sanitarios de Gaza declararon el martes que 830 palestinos habían muerto y otros 4 mil 250 habían resultado heridos en los últimos cuatro días, aunque no estaba claro cuántos eran civiles.