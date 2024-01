Israel planea retirar algunas tropas de Gaza

El ejército israelí anunció el lunes que empezará a retirar varios miles de soldados de Gaza, al menos temporalmente, en lo que sería la retirada más importante anunciada públicamente desde que comenzó la guerra.

El ejército citó el creciente coste para la economía israelí tras casi tres meses de movilización en tiempo de guerra sin que se vislumbre el final de los combates. Israel había estado considerando la posibilidad de reducir sus operaciones, y Estados Unidos le ha estado presionando para que lo haga más rápidamente a medida que sigue aumentando el número de muertos en Gaza. Más de 20 mil personas han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra, según las autoridades sanitarias locales.

Daniel Hagari, portavoz militar israelí, recalcó que la medida de desmovilizar a algunos soldados no indicaba ningún compromiso sobre la intención de Israel de seguir luchando, y no mencionó las peticiones estadounidenses de reducir el número de efectivos. Indicó que algunos serán llamados de nuevo al servicio el año que viene. Sin embargo, los combates siguen siendo intensos en toda Gaza.

Los reservistas de al menos dos brigadas serán enviados a casa esta semana, según informó el ejército israelí en un comunicado, y tres brigadas serán reincorporadas para recibir entrenamiento. Las brigadas varían en tamaño, hasta unos 4 mil soldados. El ejército israelí no revela cuántos efectivos tiene desplegados en Gaza.

"Se espera que esta medida alivie significativamente las cargas económicas y les permita reunir fuerzas para las próximas actividades del año que viene", declaró el ejército israelí.

Ciudad de Gaza el lunes. Más de 20.000 personas han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra, según las autoridades sanitarias locales.

Se espera que el Secretario de Estado Antony J. Blinken regrese a Israel a principios de enero para mantener nuevas conversaciones sobre la guerra, según funcionarios estadounidenses, tras haberse reunido la semana pasada en Washington con un alto asesor de Netanyahu y con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional. Los tres hablaron de pasar a una fase diferente de la guerra para "centrarse al máximo en los objetivos de alto valor de Hamás", dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Israel inició su campaña contra Hamás después de que mil 200 personas murieran en Israel en un atentado del grupo armado palestino y más de 240 fueran tomadas como rehenes, según las autoridades israelíes. En respuesta, el gobierno israelí lanzó una campaña para derrocar el gobierno de Hamás en Gaza y autorizó la movilización de más de 350 mil reservistas para el esfuerzo bélico.

La llamada a filas se sumó a la carga económica a la que se enfrentan cientos de miles de israelíes que huyeron de sus hogares en las fronteras de Israel tras los atentados. El Centro Taub de Estudios de Política Social, un grupo de reflexión no partidista de Israel, señaló a finales de diciembre que se espera que la economía israelí se contraiga un 2% este trimestre, ya que muchos abandonaron la población activa para pasar al servicio de reserva o abandonaron los negocios en sus ciudades natales.

Los líderes israelíes han seguido diciendo a la opinión pública que esperen una larga campaña militar, incluso cuando algunos críticos han expresado su escepticismo sobre si el objetivo de eliminar a Hamás es factible en última instancia.

Israeli troops on tanks rolling back into Israel from the Gaza Strip on Sunday

"Los objetivos de la guerra exigen combates prolongados y nos estamos preparando para ello", declaró el contralmirante Hagari a los periodistas en una rueda de prensa televisada el domingo por la noche.

Pero los oficiales israelíes han dicho que tienen la intención de pasar a una nueva etapa de la guerra, que vería más ataques dirigidos contra Hamas en lugar de la invasión terrestre total visto hasta ahora.

En la Franja de Gaza, los meses de guerra han desplazado a más del 85% de sus más de 2 millones de habitantes, según las Naciones Unidas, muchos de los cuales se han hacinado en las cada vez más reducidas zonas seguras del sur del enclave. Muchos han buscado refugio en hospitales y escuelas, donde la búsqueda de agua y alimentos adecuados se ha convertido en un calvario diario.

Los combates continuaron durante la noche del lunes. Poco después de medianoche -justo después de que israelíes y palestinos recibieran el Año Nuevo- Hamás asumió la responsabilidad de una descarga de cohetes desde Gaza que hizo huir a decenas de personas a refugios antiaéreos en el centro de Israel.

Las tropas israelíes también atacaron objetivos en el norte y el centro de Gaza, según informó el ejército israelí el lunes, afirmando haber eliminado a un comandante militante de Hamás. Hamás no lo confirmó de inmediato.

Campamentos de tiendas de campaña para palestinos desplazados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, el domingo