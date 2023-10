Israel lucha contra los militantes mientras Netanyahu advierte de una larga guerra

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

Más de 30 horas después de que los militantes de Gaza cruzaran la frontera, el ejército israelí declaró que sus fuerzas seguían luchando contra los hombres armados en territorio israelí. Alrededor de 600 personas han muerto, según un alto cargo de Defensa israelí. Estas son las últimas noticias sobre los combates en Israel y Gaza. PUBLICIDAD El ejército israelí declaró que sus fuerzas seguían luchando contra hombres armados de Gaza en territorio israelí el domingo por la tarde, más de 30 horas después de la oleada inicial de militantes armados a través de la frontera en el marco de la invasión más amplia de los últimos 50 años. Los continuos combates se produjeron mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu advertía de que se avecinaba una "guerra larga y difícil", afirmando en un comunicado que las fuerzas israelíes estaban entrando en una "fase ofensiva, que continuará sin limitaciones ni tregua hasta que se alcancen los objetivos". Un alto funcionario de defensa israelí dijo que una primera evaluación mostraba que se creía que unos 600 israelíes habían muerto el sábado. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente. Al menos 370 palestinos han muerto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. El ataque por tierra, mar y aire contra Israel lanzado por militantes palestinos el sábado llevó a Israel a responder con fuertes ataques contra ciudades de Gaza, que continuaron hasta el domingo por la mañana. Hamás, el grupo militante que controla Gaza, también siguió lanzando cohetes contra Israel, que alcanzaron la ciudad de Sderot e hirieron al menos a una persona. El ejército israelí informó de que se estaban produciendo combates en siete comunidades fronterizas y en una base del ejército, y se vieron tanques cruzando tierras de cultivo en partes del sur de Israel, en dirección sur hacia Gaza. Decenas de reservistas esperaban en paradas de autobús rurales, intentando llegar a sus bases después de que Netanyahu convocara a filas. En un posible indicio de que Israel podría estar preparándose para una operación más amplia dentro de Gaza, el ejército israelí dijo que estaba evacuando a los residentes de 24 aldeas en la zona de la frontera. Hamás ha hecho prisioneros a soldados y civiles israelíes, lo que podría complicar cualquier operación de represalia. Esto es lo que hay que saber: A medida que el ejército israelí ha empezado a publicar los nombres de los soldados muertos en el asalto, han ido apareciendo relatos de testigos de los combates con militantes palestinos. "Había terroristas en el kibutz, en nuestro barrio y, en algún momento, frente a nuestra ventana", recuerda Amir Tibon en una entrevista telefónica. "Les oíamos hablar. Les oíamos correr. Les oíamos disparar sus armas contra nuestra casa, contra nuestras ventanas". El gobierno israelí comunicó el sábado por la noche que iba a cortar el suministro eléctrico a Gaza, que obtiene dos tercios de su energía de Israel. Las calles de la ciudad de Gaza, la mayor zona urbana del enclave, se habían vaciado ante la preocupación de que se intensificaran los ataques aéreos. Los gazatíes que vivían cerca de la frontera israelí huyeron a zonas más interiores del enclave, temiendo una invasión terrestre israelí. Hezbolá, el grupo militante chií libanés que libró una guerra con Israel en 2006, dijo el domingo por la mañana que había atacado tres puestos israelíes con proyectiles de artillería y misiles teledirigidos en la zona de las granjas de Shebaa, terreno que considera territorio libanés ocupado. Hamás había instado a los grupos armados de Líbano a unirse a sus ataques contra Israel. El asalto se produjo en uno de los momentos más difíciles de la historia de Israel. Se produjo tras meses de profunda inquietud sobre la cohesión de la sociedad israelí y la preparación de su ejército, una crisis desencadenada por los esfuerzos del gobierno de extrema derecha por reducir el poder del poder judicial. Según la prensa local, han estallado enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes en puntos conflictivos de Cisjordania ocupada. Los palestinos han declarado una huelga general en toda Cisjordania y las fuerzas israelíes han cerrado al tráfico algunas carreteras importantes del territorio. A primera hora del domingo, las autoridades sanitarias palestinas dijeron que siete palestinos habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en las últimas 24 horas.