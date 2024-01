Israel dice que ha empezado a reducir la guerra

El ejército israelí ha iniciado una nueva fase menos intensa de su invasión de Gaza, según declaró el lunes su portavoz jefe, tras semanas de presiones por parte de Estados Unidos y otros aliados para que reduzca una ofensiva que ha causado una devastación generalizada y la muerte de civiles.

El portavoz, contralmirante Daniel Hagari, dijo que la campaña israelí ya había iniciado la transición a una campaña que implicaría menos tropas terrestres y ataques aéreos.

Fuerzas israelíes cerca de la frontera con Gaza el lunes.

"La guerra cambió de escenario", declaró el almirante Hagari a The New York Times en una entrevista. "Pero la transición se hará sin ceremonias", añadió. "No se trata de anuncios dramáticos".

Sus comentarios se produjeron horas antes de que Antony J. Blinken, secretario de Estado estadounidense, llegara a Israel en el marco de una gira por Oriente Próximo destinada a evitar que el conflicto de Gaza se convierta en una guerra regional más amplia.

El almirante Hagari también habló días antes de que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya iniciara la vista de un caso presentado por Sudáfrica que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que más de 20.000 personas -alrededor del 1% de la población- han muerto desde el 7 de octubre, cuando Israel comenzó a atacar el territorio en represalia por los atentados terroristas de Hamás contra el sur de Israel.

Pero no está nada claro que la nueva fase de la ofensiva israelí vaya a ser menos peligrosa para la población civil de Gaza. Las autoridades sanitarias gazatíes siguen informando de decenas de muertes diarias en ataques aéreos, y algunos de los principales hospitales del territorio han dejado de funcionar mientras las fuerzas israelíes los rodean, acusando a Hamás de utilizar las instalaciones médicas para ocultar infraestructuras militares.

El almirante Hagari afirmó que Israel seguirá reduciendo el número de tropas en Gaza, un proceso que comenzó este mes. Mientras los funcionarios israelíes indican que han degradado las capacidades militares de Hamás en el norte de Gaza, el almirante Hagari dijo que la intensidad de las operaciones en el norte de Gaza ya había empezado a disminuir, a medida que el ejército pasa a realizar allí incursiones más selectivas en lugar de maniobras a gran escala.

Afirmó que Israel se centraría ahora en los bastiones meridionales y centrales del grupo, especialmente en torno a las ciudades de Jan Yunis y Deir al Balah.

Afirmó que Israel también pretendía permitir la entrada en Gaza de más ayuda humanitaria, incluidas tiendas de campaña para alojar a los desplazados. Naciones Unidas afirma que, a finales de diciembre, casi el 85% de los habitantes de Gaza, unos 1,9 millones de personas, se habían visto obligados a abandonar sus hogares en medio de los ataques aéreos y la campaña terrestre de Israel.

El almirante Hagari negó que Israel estuviera cometiendo un genocidio, afirmando que Israel tomaba todas las precauciones posibles para evitar la muerte de civiles e intentaba aumentar el suministro de ayuda a Gaza.

El almirante afirmó que Hamás había puesto en peligro a los civiles al incrustar su infraestructura militar en zonas civiles. Añadió que el tribunal debería centrarse en cómo comenzó la guerra el 7 de octubre, cuando una incursión dirigida por Hamás contra Israel causó la muerte de unas 1.200 personas, según funcionarios israelíes, lo que llevó a Israel a responder con ataques aéreos y una invasión.

"Nosotros fuimos los masacrados", dijo el almirante Hagari.