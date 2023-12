Israel conocía el plan de ataque de Hamas hace más de un año

Tel Aviv.- Los funcionarios israelíes obtuvieron el plan de batalla de Hamas para el ataque terrorista del 7 de octubre más de un año antes de que ocurriera, según muestran documentos, correos electrónicos y entrevistas. Pero los funcionarios militares y de inteligencia israelíes descartaron el plan como una aspiración, considerándolo demasiado difícil de llevar a cabo para Hamás.

El documento de aproximadamente 40 páginas, que las autoridades israelíes denominaron en código “Muro de Jericó”, describía, punto por punto, exactamente el tipo de invasión devastadora que provocó la muerte de unas mil 200 personas.

El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no fijaba una fecha para el ataque, pero describía un asalto metódico diseñado para arrasar las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares clave, incluida una división. sede.

Hamás siguió el plan con sorprendente precisión. El documento pedía un bombardeo de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, y hombres armados que invadieran Israel en masa en parapentes, en motocicletas y a pie, todo lo cual sucedió el 7 de octubre.

El plan también incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, los centros de comunicación y otra información confidencial, lo que plantea dudas sobre cómo Hamás reunió su inteligencia y si hubo filtraciones dentro del sistema de seguridad israelí.

El documento circuló ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que un ataque de esa escala y ambición estaba más allá de las capacidades de Hamás, según documentos y funcionarios. No está claro si el primer ministro Benjamín Netanyahu u otros altos líderes políticos también vieron el documento.

El año pasado, poco después de que se obtuvo el documento, funcionarios de la división de Gaza del ejército israelí, responsable de defender la frontera con Gaza, dijeron que las intenciones de Hamás no estaban claras.

"Aún no es posible determinar si el plan ha sido plenamente aceptado y cómo se manifestará", se lee en una evaluación militar revisada por el Times.

Luego, en julio, apenas tres meses antes de los ataques, un analista veterano de la Unidad 8200, la agencia de inteligencia de señales de Israel, advirtió que Hamás había llevado a cabo un intenso ejercicio de entrenamiento de un día de duración que parecía similar a lo descrito en el plan.

Pero un coronel de la división de Gaza hizo caso omiso de sus preocupaciones, según correos electrónicos cifrados vistos por el Times.

"Rechazo rotundamente que el escenario sea imaginario", escribió el analista en los intercambios de correo electrónico. El ejercicio de entrenamiento de Hamás, dijo, coincidía plenamente con “el contenido del Muro de Jericó”.

"Es un plan diseñado para iniciar una guerra", añadió. "No se trata simplemente de un ataque a una aldea".

Los funcionarios admiten en privado que, si los militares hubieran tomado en serio estas advertencias y hubieran redirigido refuerzos significativos al sur, donde Hamas atacó, Israel podría haber mitigado los ataques o incluso posiblemente haberlos evitado.

En cambio, el ejército israelí no estaba preparado cuando los terroristas salieron de la Franja de Gaza. Fue el día más mortífero en la historia de Israel.

Los funcionarios de seguridad israelíes ya han reconocido que no lograron proteger al país y se espera que el gobierno reúna una comisión para estudiar los acontecimientos que condujeron a los ataques. El documento del Muro de Jericó deja al descubierto una cascada de pasos en falso que duró años y que culminó en lo que los funcionarios ahora consideran el peor fracaso de la inteligencia israelí desde el ataque sorpresa que condujo a la guerra árabe-israelí de 1973.

Todos estos fracasos se sustentaban en una única y fatalmente inexacta creencia de que Hamás carecía de capacidad para atacar y no se atrevería a hacerlo. Esa creencia estaba tan arraigada en el gobierno israelí, dijeron los funcionarios, que ignoraron la creciente evidencia de lo contrario.

El ejército israelí y la Agencia de Seguridad de Israel, encargada del contraterrorismo en Gaza, declinaron hacer comentarios.

Los funcionarios no dijeron cómo obtuvieron el documento del Muro de Jericho, pero se encontraba entre varias versiones de planes de ataque recopiladas a lo largo de los años. Un memorando del Ministerio de Defensa de 2016 visto por el Times, por ejemplo, dice: “Hamás tiene la intención de trasladar la próxima confrontación al territorio israelí”.

Lo más probable es que un ataque de este tipo implique la toma de rehenes y “la ocupación de una comunidad israelí (y tal vez incluso de varias comunidades)”, se lee en el memorando.

El documento del Muro de Jericó, llamado así por las antiguas fortificaciones de la actual Cisjordania, fue aún más explícito. Detallaba ataques con cohetes para distraer a los soldados israelíes y enviarlos apresuradamente a búnkeres, y drones para desactivar las elaboradas medidas de seguridad a lo largo de la valla fronteriza que separa Israel y Gaza.

Luego, los combatientes de Hamas atravesarían 60 puntos del muro y cruzarían la frontera hacia Israel. El documento comienza con una cita del Corán: “Sorpréndenlos a través de la puerta. Si lo haces, ciertamente prevalecerás”.