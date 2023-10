Israel asediará Gaza hasta que Hamas libere a rehenes

Israel dijo este jueves que no habría excepciones humanitarias a su asedio a la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes tomados por Hamas sean liberados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que el combustible que alimenta los generadores de emergencia en los hospitales de Gaza podría agotarse en cuestión de horas por lo que pidió que se permitiera la entrada de combustible.

"Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en morgues", afirmó el director regional del CICR, Fabrizio Carboni.

"La miseria humana causada por esta escalada es aborrecible e imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles".

La respuesta de Israel fue contundente. "¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se levantará ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los rehenes israelíes regresen a casa. Humanitario por humanitario. Y nadie debería predicarnos la moral", publicó el Ministro de Energía israelí, Israel Katz.

Egipto, que tiene un único cruce fronterizo con Gaza, dijo que estaba tratando de permitir la entrada de ayuda allí. Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas condenó el jueves la violencia contra civiles en Israel y deploró el "castigo colectivo" de los ataques de represalia contra Gaza.

"Han vivido bajo un bloqueo ilegal durante 16 años y ya han pasado por cinco grandes guerras brutales, de las que aún no se sabe nada", aseveró en un comunicado el grupo, que incluye a varios relatores especiales de la ONU.