Investiga Fiscalía a Flavio Bolsonaro

Brasilia— El Senador Flavio Bolsonaro, hijo del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero, en relación con aumentos inexplicables en su patrimonio, informó este jueves la oficina del Fiscal General.

Los fiscales federales dijeron este mes que se había planteado una acusación de lavado de dinero contra el Senador Flavio Bolsonaro en relación con al menos dos apartamentos de lujo que compró en Río de Janeiro.

La oficina de prensa del Fiscal General no proporcionó más detalles. Una portavoz de Flavio Bolsonaro, quien es objeto de múltiples acusaciones de corrupción, dijo que es inocente de cualquier delito y que es víctima de persecución política.

Flavio Bolsonaro se había negado a reunirse con los fiscales del estado de Río de Janeiro para ser interrogado por acusaciones relacionadas. Pero no podrá evitar a los fiscales federales que han encabezado la campaña anticorrupción de Brasil en los últimos años.

La Corte Suprema de Brasil rechazó a principios de este mes una apelación de Flavio Bolsonaro para detener una extensa investigación sobre numerosos pagos sospechosos en efectivo realizados en la cuenta de su ex conductor Fabricio Queiroz.

Flavio, su padre y Queiroz han dicho que son inocentes de cualquier delito.