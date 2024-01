Investiga España el vertido de incontables pellets de plástico en el mar

NOIA, España— Una enorme cantidad de pequeñas bolitas de plástico ha aparecido en las costas del norte de España y las autoridades declararon una emergencia ambiental el martes luego que un contenedor cayó de un buque mercante el mes pasado.

Los gobiernos regionales de Galicia – la provincia más afectada – y Asturias le pidieron ayuda al gobierno central en Madrid. El lunes, fiscales estatales españoles abrieron una investigación.

Las autoridades temen que las pequeñas bolas, conocidas como pellets, puedan ser tóxicas y hay indicios de que se han encontrado también en las costas de Francia.

“Estas bolitas se convierten en un problema medioambiental porque los peces las confunden con huevos y se las comen, el pez se envenena con estas bolitas y esto pasa a la cadena trófica y estos peces se convierten en pescado... y acaban en la mesa de nuestras casas”, dijo a The Associated Press Cristobal López, vocero del grupo español Ecologistas en Acción, desde una playa de Galicia.

El vertido fue reportado por primera vez a las autoridades el 13 de diciembre, cuando cientos de miles de esferas de plástico blanco comenzaron a aparecer en la costa atlántica española.

Según el gobierno de Galicia, el barco de carga Toconao, que navega bajo bandera de Liberia, perdió seis contenedores ante la costa de Portugal, a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Viana do Castelo, en la frontera con España.

Uno de los seis contenedores llevaba 1.000 sacos de pellets, cada uno con 25 kilos de las diminutas esferas blancas que se utilizan para la fabricación de productos de plástico, indicó el representante del gobierno gallego.

Greenpeace y otras organizaciones medioambientales calculan que podrían haberse perdido millones de pellets. Estas piezas suponen un peligro para la vida marina y humana ya que pueden descomponerse en microplásticos que pueden llegar a comer los peces que más tarde capturan los pescadores, agregaron.

“La contaminación por plásticos en el mar y ecosistemas es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad en este momento, y por lo tanto la liberación de un volumen tan importante como este (de plásticos) requiere un seguimiento y requiere ver si en origen tanto la naviera como la transportista tuvieron toda la cautela debida y si la gestión posterior ha sido la correcta”, declaró la ministra del Ambiente de España, Teresa Ribera.

Maersk, la empresa de transporte contratada para transportar los contenedores, dijo a The Associated Press en un email que los contenedores se perdieron el 8 de diciembre en el mar en el viaje desde el puerto español de Algeciras a Rotterdam, Holanda. Añadió que el Toconao es un buque fletado y no parte de la flota de la compañía danesa, y que hace la ruta entre en el norte de Europa y el Mediterráneo.

“Ninguno de los seis contenedores tenían productos peligrosos. Uno tenía sacos con pequeños pellets de plástico para la producción de empaques para comestibles, como botellas de agua”, dijo Maersk en un comunicado. “Los dueños del barco han designado varios especialistas para apoyar en la remoción de los pellets”.

La compañía dijo que está investigando la causa del hecho a fin de “tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que ocurran incidentes similares en el futuro”.

Voluntarios y operarios se han organizado para limpiar las playas y las costas de una zona que depende en gran medida de la industria de la pesca y del marisco. La costa gallega sufrió un devastador vertido de fuel del petrolero Prestige en 2002.

La Comisión Europea propuso en octubre pasado una serie de medidas para prevenir el mal manejo y pérdida de los pellets. Las medidas deben ser debatidas por los 27 miembros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo, y entrarían en vigencia 18 meses después de lograrse cualquier acuerdo.

Jordi Oliva, cofundador de Good Karma Projects, una ONG española dedicada al combate de los microplásticos en el mar, dijo que esta es la mayor cantidad de pellets jamás vista por el grupo en aguas españolas. Indicó que espera que el suceso lleve a las autoridades nacionales y de la UE a tomar acción.

Oliva señaló que los pellets actúan como esponjas que absorben las toxinas que ya están en el agua, con lo cual se convierten en píldoras tóxicas para cualquier criatura marina que las ingiera y que luego entre a la cadena alimenticia.

“Esto contribuye a la contaminación por microplásticos”, dijo Oliva a la AP. “Hay que poner el foco de la discusión, no tanto en quién lo recoge ni cómo actuamos ahora, porque puede que el mes que viene tengamos que volver a correr si no existe una regulación que nos garantice que este material se manipula con las precauciones”.