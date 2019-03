Invertirá El Salvador en plan migratorio de AMLO

Ciudad de México— El Presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su gobierno participará e invertirá en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir la migración hacia Estados Unidos.

Antes de reunirse con el Mandatario mexicano, el empresario de 37 años que resultó electo el pasado 4 de febrero en El Salvador fue abordado por medios de comunicación en Palacio Nacional.

"Venimos a ofrecer el 100 por ciento de apoyo y decirle que estamos listos para trabajar juntos. Los detalles los iremos afinando", aseguró Bukele, al ser cuestionado.

"Todo plan requiere recursos y los vamos a poner, los recursos se necesitan poner ahí, y al final lo vamos a tener en retorno porque el que se quede toda la gente trabajadora lo vamos a recuperar".

Bukele comentó también que el objetivo de la reunión con López Obrador es hablar de las inversiones mexicanas en El Salvador, en la intención de que los salvadoreños inviertan más en México y en general sobre la migración forzada que aqueja a ambos países.

"Tanto el Presidente López Obrador como nosotros queremos reducir esa migración forzada de la manera correcta es decir generando oportunidades, desarrollo y seguridad en nuestros países", refirió.

Con el trabajo de todas las naciones involucradas, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, dijo, se puede reducir la migración hacia Estados Unidos.

"Todos los estudios que hemos acumulado, no nosotros como funcionarios, sino los países en los últimos 40 años, creo que podemos desarrollar por fin una estrategia que vaya a reducir drásticamente esta migración forzada que lo único que causa es dolor", manifestó.

"Ambos países sufrimos de una fuerte violencia, con matices distintos, ambos sufrimos violencia descontrolada, ambos sufrimos una migración forzada increíblemente grande, ambos sufrimos desigualdad y pobreza".

Bukele expresó que tanto México como El Salvador deben tener una buena relación con Estados Unidos.

"Tenemos que entender que podemos tener diferencias en algunas cosas con Estados Unidos, pero es nuestro aliado natural número uno. No hay un país que tenga tanto comercio", aseveró.

"Así que las relaciones con Estados Unidos tienen que ser las mejores por definición. Debemos de trabajar en las diferencias, pero enfocarnos también en las cosas que estamos de acuerdo como, por ejemplo, reducir la delincuencia e incrementar las oportunidades en nuestros países para que la migración forzada se reduzca".

El Presidente electo detalló que al terminar su visita en México, se dirigirá a Washington para reunirse con autoridades del Departamento de Estado y con John Bolton, asesor de seguridad nacional del Presidente Donald Trump.

En otro tema, Bukele aseguró que considera a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, un dictador.

"Siempre he considerado a Maduro un dictador, no lo veo como un ejemplo ni como algo bueno para Latinoamérica. Creo que los venezolanos deben de resolver sus problemas como venezolanos pero definitivamente yo no tengo nada bueno que decir de una persona que lo apoya sólo el 15 por ciento de los venezolanos", afirmó.

Bukele fue recibido en Palacio Nacional por Juan Carlos Lara, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).