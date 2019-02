Inundan manifestaciones calles de Venezuela

Caracas— Decenas de miles de personas se concentraron el sábado en dos grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez.

Previamente, un general de aviación en actividad anunció que desconoce a Maduro y llamó a las fuerzas armadas a respaldar al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se declaró la semana pasada presidente encargado de Venezuela.

El oficial que se identificó como el general activo Francisco Esteban Yánez Rodríguez, hizo el anuncio a través de las redes sociales.

En breve conversación con The Associated Press el oficial confirmó vía telefónica, desde un número colombiano, la veracidad de su pronunciamiento, y dijo que no dará más declaraciones hasta que lo autorice "el comandante en jefe de la fuerza armada legal que es el presidente Juan Guaidó".

Yánez Rodríguez, que según la página de la Aviación se desempeña en la Dirección de Planificación Estratégica de esa fuerza, pidió, en un mensaje que colocó en Youtube, a sus compañeros militares que "no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más".

Vestido de traje verde oliva, el oficial sostuvo que los militares son "víctimas de infinitas amenazas", y dijo a sus compañeros de armas que si temen manifestarse es "mejor queden en sus casas". "El tiempo de la democracia ya llegó", agregó.

El Comandante General de la Aviación Militar, mayor general Pedro Juliac Lartiguez, a través de su cuenta oficial en Twitter dijo que Yánez Rodríguez "no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas, no tiene liderazgo dentro de la AMB (La Aviación Militar Bolivariana), ya que cumplía funciones en planificación de la aviación".

En tanto, decenas de miles de venezolanos marcharon desde distintos puntos de la capital para concentrarse en una plaza del este de Caracas en una protesta convocada por la oposición para exigir la renuncia de Maduro, la instalación de un gobierno de transición y elecciones libres.

Guaidó, frente a la multitud que lo ovacionaba, destacó que Venezuela sigue sumando apoyo interno, incluido los militares.

"¿Ustedes han visto el vídeo del general? Son bienvenidos todos los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución", manifestó.

Acotó que a cada miembro de la Fuerza Armada no sólo le dice que respeten la Constitución, "que no disparen a los manifestantes", esencialmente le "estamos diciendo que tienen un rol en la reconstrucción de Venezuela".

Agregó que las próximas horas serán determinantes para lograr "nuestra libertad" y que está seguro que está "muy cerca el cambio en Venezuela".

Decenas de personas se encaramaron en un cercano edificio en construcción para tratar de ver Guaidó, cuando hablaba en una tarima adornada con las banderas de los países que integran la Unión Europea.

Varios descendientes de inmigrantes de esos país tomaron la palabra durante el evento para expresar su rechazó a Maduro, agradecer el apoyo del Parlamento Europeo y pedir a los países europeos el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, tal y como han ofrecido otras naciones del llamado Viejo Continente.

Las presiones de la comunidad internacional se elevaron en los últimos días, luego que España, Francia, Alemania y Reino Unido lanzaran un ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones libres en ocho días --plazo que expira el el domingo-- o de lo contrario reconocerían a Guaidó, como presidente interino.

Guaidó además anunció la creación de una coalición mundial por la ayuda humanitaria en Venezuela.

El dirigente dijo que habrá tres puntos de acopio, el primero en Cúcuta, otro en Brasil y el otro en una isla del Caribe. Indicó que lunes anunciará cuándo comenzará a llegar la ayuda humanitaria. Maduro niega que exista una situación de emergencia de salud y alimentario en el país.

"Sueño con que tengamos unas elecciones libres, que se vaya Maduro y que podamos salir de esta pesadilla en la que vivimos todos los venezolanos", dijo Mila Aviña, una comerciante de 48 años, quien caminó por la autopista del este para acudir a la protesta opositora.

La manifestación opositora coincide con concentración convocada en el centro de la capital por el gobierno para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual marcó el inicio de su revolución bolivariana.

Varios miles de empleados públicos y seguidores del gobierno, vestidos con las características camisetas rojas, comenzaron a concentrarse en la céntrica avenida Bolívar, entre pancartas en las que aparece una gran fotografía de Chávez y la frase "20 años de victorias populares".

Los oficialistas celebraban entre bailes y canciones populares los 20 años de la revolución chavista.

"Lo que yo quiero es que mi presidente siga allí", afirmó Jairis Gonzales una miliciana de 49 años, al asegurar que pese a la difícil situación Maduro lograra superar la crisis.

"Mucha gente es negativa, pero tenemos que ser positivos porque esta revolución es para siempre", agregó Gonzales al descartar que la difícil situación económica pueda acabar con la revolución.

Las celebraciones oficiales, que se han visto empañadas por la crisis que azota al país, serán encabezadas por Maduro, quien se espera arribe en horas de la tarde a la céntrica avenida Bolívar, donde hace casi seis meses sufrió un atentado con drones.

"Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática y económica que en 200 años de República jamás haya enfrentado Venezuela", afirmó el viernes Maduro, en alusión a las crecientes presiones internas y externas sobre su gobierno, las cuales se intensificaron esta semana con las sanciones que impuso Washington a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal generadora de divisas del país.

Al descartar que vaya a ceder a las presiones, el gobernante izquierdista, que dice ser hijo político de Chávez, dijo durante un acto con militares en el oeste de la capital que se mantendrá firme en defensa de la Constitución.

Asimismo, Maduro aprovechó para realizar un nuevo llamado a las fuerzas armadas, consideradas el principal soporte de su gobierno, a que mantengan la cohesión y la lealtad a la Constitución.

Desde principios de enero la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, intensificó las presiones para hacer renunciar a Maduro, acusándolo de estar "usurpando" el cargo desde el 10 de enero, cuando inició su segundo sexenio.

La oposición no reconoce la reelección del mandatario, alegando que los comicios en los que se reeligió en mayo pasado fueron una "farsa" porque no cumplieron con los parámetros legales y de transparencia, señalamientos que el gobierno ha rechazado. La mayoría de los países vecinos de Venezuela y la Unión Europea tampoco reconocen su reelección, y lo han exhortado a que convoque a comicios libres como una salida a la crisis.