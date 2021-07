Inundaciones mortales en Europa, signos visibles de cambio climático

Associated Press | El distrito Blessem de Erftstadt en Alemania Associated Press | Escombros cuelgan de un puente dañado sobre el río Ahr en Schuld, Alemania Associated Press | Un hombre rema un bote en una calle residencial después de las inundaciones en Angleur, provincia de Lieja, Bélgica

Nueva York— Las escenas de devastación de las inundaciones vinieron de toda Europa occidental cuando el número de muertos superó los 100 este viernes. Los caminos fueron arrasados. Los coches se apilan unos encima de otros. Las casas se inundaron hasta las tejas. Residentes asustados estaban siendo evacuados con palas de excavadoras. Pero en ningún lugar se vieron más afectados que en Alemania, donde aún se desconoce el paradero de cientos y el número de muertos había llegado a 93 y se esperaba que aumentara a medida que los rescatistas revisaban los escombros. Se informó de al menos una docena de muertos en Bélgica. Este viernes seguía lloviendo. Mientras los equipos de rescate se apresuran a llegar a aldeas aisladas que están remotas, las fuertes lluvias, que llegaron después de varios de los años más secos registrados en gran parte de Europa Central, habían provocado algunas de las inundaciones más graves en décadas. Los aguaceros extremos como los que ocurrieron en Alemania se encuentran entre los signos más visibles y dañinos de que el clima está cambiando como resultado del calentamiento causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Los estudios han encontrado que ahora ocurren con más frecuencia, y los científicos apuntan a una razón simple: una atmósfera más cálida puede contener más humedad, lo que genera lluvias extremas.