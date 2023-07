Indigna ataque de Rusia a centro histórico de Odesa

Odesa.- En sólo una semana, Rusia ha disparado docenas de misiles y drones a la región. Ninguno dolió tanto como el que destruyó la Catedral de la Transfiguración en Odesa, ubicada en el corazón del famoso pasado romántico de la ciudad y sus profundas raíces tanto en la cultura ucraniana como en la rusa.

“Soy una refugiada de Járkiv. Resistí ese infierno y vine a la soleada Odesa, la perla, el corazón de nuestra Ucrania”, dijo Khlapova, que ha vivido en el país durante 40 de los 50 años que tiene.

En su cuello aún está una cicatriz de una herida provocada por metralla en el tercer día de la guerra, cuando su apartamento fue alcanzado por el fuego ruso. Al cuarto día huyó a Odesa.

Desde que Ucrania se independizó de Moscú en 1991, Odesa se veía a sí misma en forma distinta al resto de las otras grandes ciudades del país debido a su historia larga y conflictiva, y a un panorama que se extendía mucho más allá de sus fronteras.

El pasado de Odesa está entrelazado con algunas de las figuras más respetadas de Rusia, incluida Catalina la Grande, el escritor Leo Tolstoi y la poeta Anna Akhmatova.

En las primeras semanas de la guerra, rumores sembrados por la propaganda del Kremlin revoloteaban por la ciudad: Moscú nunca atacaría el centro histórico, el alcalde había llenado una embarcación con rosas para darle la bienvenida a los soldados rusos, y una mayoría silenciosa de los habitantes aguardaban una “liberación” rusa.

Primera agresión en la guerra

“Hasta el día de hoy, si lees y monitoreas los canales rusos, todos ellos están absolutamente convencidos de que los estamos aguardando aquí”, dijo Hanna Shelest, investigadora política y de seguridad criada en Odesa.

La ofensiva de la semana pasada representa la primera ocasión en que el centro histórico de Odesa es objeto de una agresión desde que comenzó la guerra.

El alcalde Hennadii Trukhanov fue tajante en un iracundo mensaje en video dirigido a los rusos tras el ataque del domingo a la catedral, en el que se veía a rescatistas retirando cuidadosamente un ícono dañado de entre las ruinas.

“Si tan sólo supieran ustedes cuánto los odia Odesa. No sólo los odia. Los desprecia. Ustedes están atacando a niños pequeños, a la iglesia ortodoxa. Sus cohetes incluso caen en cementerios”, declaró.

Los blancos se ubicaban en un radio de 200 metros (218 yardas) del puerto. Shelest cree que la catedral fue alcanzada por accidente, pero eso es de poco consuelo en medio de la destrucción.

Desde que Catalina la Grande tranformó Odesa en un puerto internacional en 1794, la identidad de la ciudad está fundamentada en el mar, la tolerancia cosmopolita y un sentido del humor innato.

“Cada mañana voy al mar, a ver el amanecer. Pero hoy no tuve la fuerza de ir al mar porque no dormimos en toda la noche. No hemos dormido en toda la semana”, dijo Grets, que en lugar de acudir a la costa decidió visitar cada lugar bombardeado el domingo.

La amarga peregrinación de Grets tenía menos que ver con la religión que con el duelo, y muchos otros hicieron el mismo recorrido el domingo. Algunos acudieron a una misa afuera de la catedral dañada. E incluso más se presentaron a retirar escombros, en lugar de irse a disfrutar de las famosas playas a pesar del atrayente sol veraniego.

“Esta es mi ciudad, es una parte de mí; es mi alma, es mi corazón”, declaró Grets.

Luego, sobrecogida por la ira, pasó repentinamente a expresarse en ucraniano: “Odesa nunca formará parte de Rusia”.