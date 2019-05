Indican reportes que Irán intensifica actividad nuclear

Teherán.- Irán ha cuadruplicado su producción de uranio de bajo enriquecimiento en plena tensión con Estados Unidos, dijeron el lunes dos agencias de noticias semioficiales, un anuncio que se hizo justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que Irán afrontaría su ``final oficial" si volvía a amenazar a Estados Unidos.

Aunque los reportes indican que la producción de uranio sólo está enriquecida al límite de 3.67% impuesto por el acuerdo nuclear de 2015 al que Teherán llegó con potencias mundiales, significa que Irán pronto excederá los límites establecidos bajo el acuerdo.

Los sucesos se desarrollan tras días de crecientes tensiones provocadas por el despliegue de bombarderos y un portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico debido a amenazas no especificadas por parte de Irán. Aunque la estrategia desafiante de Trump se ha convertido en un sello distintivo de su política exterior, los riesgos sólo han aumentado cuando lidia con Irán, donde la desconfianza mutua ya lleva cuatro décadas.

En lo que va del mes, autoridades en Emiratos Árabes Unidos han afirmado que cuatro petroleros sufrieron daños en un sabotaje. Rebeldes yemeníes aliados con Irán atacaron con drones un oleoducto en Arabia Saudí. Diplomáticos estadounidenses comunicaron una advertencia sobre que los aviones comerciales podrían ser confundidos por Irán y atacados, algo que rechazó Teherán.

Todas estas tensiones son la culminación de la decisión de Trump hace un año de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán con varias potencias internacionales. Y si bien tanto Washington como Teherán afirman que no quieren una guerra, muchos temen que un error de cálculo pueda descontrolar la situación.

Las dos agencias noticiosas semioficiales, Fars y Tasnim, reportaron la producción cuadruplicada citando a Behrouz Kamalvandi, vocero de la agencia nuclear de Irán. Dijo que el aumento de producción de uranio enriquecido en 3.67% no significa que Irán aumentará el número de centrífugas que tiene en uso, otro requisito del acuerdo.

Irán alcanzará "en semanas" el límite de 300 kilogramos impuesto en el acuerdo nuclear, dijo.

Kalmalvandi agregó que Irán informó al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre su medida. La OIEA no respondió de momento la petición de comentario del lunes.

Trump escribió su tuit horas después de que un cohete Katyusha cayera en la fortificada Zona Verde de Bagdad, cerca de la estatua al Soldado Desconocido y a menos de una milla de la embajada estadounidense. El proyectil no dejó heridos. Se creía que el cohete se había lanzado desde el este de Bagdad, según dijo a The Associated Press el general de brigada Yahya Rasoul, portavoz militar iraquí. En la zona hay milicias chiíes respaldadas por Irán.

"Si Irán quiere pelear, será el final oficial de Irán", tuiteó Trump. "¡No vuelvan a amenazar a Estados Unidos!".

Más tarde el lunes, el Ejército de Arabia Saudí interceptó dos misiles lanzados por rebeldes hutíes desde la vecina Yemen, según dijo el canal por satélite Al-Arabiya citando testigos. Los misiles se interceptaron sobre la ciudad de Taif y el puerto de Yida, en el Mar Rojo, añadió la televisora.

Cientos de cohetes, morteros y misiles balísticos se han lanzado contra el reino desde que una coalición de liderazgo saudí declaró la guerra a los hutíes en marzo de 2015 para apoyar el gobierno yemení con reconocimiento internacional.