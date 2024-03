Indagan estancia de Bolsonaro por dos noches en la embajada húngara

Sao Paulo.- La Policía Federal de Brasil abrió ayer una investigación en torno a la estancia de dos noches del expresidente Jair Bolsonaro el mes pasado en la embajada de Hungría en Brasilia, en medio de especulaciones de sus adversarios de que podría haberlo hecho para evadir su arresto.

Una fuente de la Policía Federal al tanto de la pesquisa confirmó a The Associated Press que se inició en respuesta a un reporte de The New York Times, el cual incluyó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve al embajador de Hungría recibiendo a Bolsonaro el 12 de febrero, y tomas de Bolsonaro el resto de su estadía. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, una de las principales figuras mundiales del movimiento ultraderechista, es uno de los mayores aliados internacionales del exmandatario brasileño.

La visita ocurrió apenas unos días después de que la Policía Federal le incautó a Bolsonaro un pasaporte brasileño y otro italiano, y allanó las residencias de sus principales colaboradores como parte de una investigación para determinar si planeaban ignorar los resultados de las elecciones de 2022 y encabezar un alzamiento popular con el fin de mantenerlo en el poder.

Bolsonaro ha negado haber cometido ilícitos con respecto a esta y muchas otras investigaciones en su contra.