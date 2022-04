Impone Unión Europea sanciones a hijas de Vladimir Putin

Bruselas.- La Unión Europea impuso sanciones a dos hijas mayores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión a Ucrania, según dos funcionarios comunitarios.

Bruselas incluyó a Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova en su lista actualizada de personas que se enfrentan a la congelación de activos y a la denegación de visas. Los dos funcionarios del bloque, de distintos países miembro, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el listado no era público todavía.

La medida sigue a una similar adoptada por Estados Unidos dos días antes.

A raíz de las evidencias de torturas y asesinatos en zonas de guerra a las afueras de la capital ucraniana, Kiev, la Unión Europea decidió imponer su quinto paquete de medidas en respuesta a la guerra.

Además de las sanciones individuales, el bloque aprobó un embargo a las importaciones de carbón. Esta será la primera medida de Bruselas contra la lucrativa industria energética rusa tras la invasión, y se estima que estaría valorada en unos 4 mil millones de euros (4 mil 400 millones de dólares) anuales, según la presidencia de de la Unión Europea.

La Unión Europea ya ha empezado a trabajar en sanciones adicionales, incluyendo a las importaciones de petróleo.