Impondrá Canadá cuarentena a viajeros del extranjero

Associated Press

Toronto— Los viajeros que lleguen vía aérea a Canadá deberán cumplir con una cuarentena en un hotel a partir del 22 de febrero a la espera del resultado de sus pruebas de detección de coronavirus, anunció el primer ministro Justin Trudeau el viernes.

Trudeau había anunciado anteriormente que, en respuesta a las nuevas variantes del virus, las cuales al parecer son más contagiosas, se impondrían restricciones más estrictas para quienes realicen viajes vía aérea no esenciales.

Las autoridades confirmaron que, salvo contadas excepciones, las personas en viajes no esenciales vía aérea deberán reservar un alojamiento de tres noches en un hotel autorizado por el gobierno canadiense y pagado por cuenta propia antes de dirigirse a Canadá,

Quienes crucen la frontera con Estados Unidos vía terrestre no tendrán que aislarse en un hotel, pero deberán mostrar un resultado negativo en una prueba diagnóstica que se hayan realizado en un periodo máximo de tres días antes de su llegada, y serán sometidos a otras pruebas tanto al momento de su arribo como al final de una cuarentena de 14 días en casa u otro lugar.

El ministro de Salud Pública, Bill Blair, dijo que menos de 5% de quienes cruzan la frontera lo hacen en viajes no esenciales, una razón por la que la estancia en un hotel no es requerida para quienes llegan por tierra.

Las medidas afectan especialmente a canadienses que pasan el invierno fuera del país y regresan a casa en primavera.

La ministra de Salud, Patty Hajdu, dijo que los canadienses que se hayan vacunado contra el coronavirus no están exentos, dado que los estudios aún no determinan si las personas inoculadas pueden o no seguir contagiando a otros con el virus.

Algunos canadienses están siendo vacunados en Florida y Arizona.

Trudeau dijo que los resultados de una prueba podrían tardar hasta tres días, y anteriormente había señalado que el costo de una estadía en hotel para quienes viajan por aire sería de unos 2.000 dólares canadienses (1.576 dólares estadounidenses). El costo del hospedaje en el hotel incluye gastos por seguridad, alimentos y medidas que los hoteles deberán tomar para la seguridad de sus empleados.

Los viajeros luego se aislarían en casa u otro lugar si la prueba es negativa. Canadá de antemano exige a quienes llegan al país que cumplan una cuarentena de 14 días y prohíbe los viajes no esenciales al país.