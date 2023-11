Imparable la guerra entre Israel y Hamás

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Docenas de personas accedieron el miércoles al paso fronterizo de Rafah desde la Franja de Gaza a Egipto. Parece ser la primera vez que titulares de pasaportes extranjeros pudieron salir del asediado enclave palestino desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace más de tres semanas. La cifra de fallecidos del lado palestino desde el inicio de la guerra alcanzó las 8.525 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. En la Cisjordania ocupada, más de 122 palestinos han muerto por la violencia y las incursiones israelíes. En el lado israelí han muerto más de 1.400 personas, sobre todo civiles que perdieron la vida durante el ataque inicial de Hamás el 7 de octubre. Unas 240 personas fueron llevadas a Gaza como rehenes de los insurgentes. A continuación, los sucesos más relevantes sobre la guerra en Gaza: JORDANIA RETIRA A SU EMBAJADOR EN ISRAEL AMÁN - Jordania, un aliado clave de Estados Unidos, anunció el miércoles el retiro de su embajador en Israel y solicitó la salida del embajador israelí en protesta por la “catástrofe humanitaria” en Gaza. El viceprimer ministro, Ayman al-Safadi, también ministro de Exteriores, dijo que el regreso de los embajadores está vinculado a que Israel “detenga su guerra contra Gaza... y la catástrofe humanitaria que está causando”. Jordania firmó un acuerdo de paz con Israel en 1994, el segundo país árabe después de Egipto en hacerlo. EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU IRÁ A ISRAEL EL VIERNES WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Israel el viernes para consultar con funcionarios israelíes sobre su guerra contra Hamás. El vocero del Departamento de Estado Matthew Miller declaró el martes que Blinken visitará Israel “y luego hará otras paradas en la región”. No identificó esos otros lugares. Blinken realizó un viaje urgente a la región en octubre, visitando Israel, Jordania, Qatar, Bahréin, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. ISRAEL ATACA CAMPO DE REFUGIADOS POR SEGUNDO DÍA DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza — El gobierno de la Franja de Gaza, dirigido por Hamás, dijo que ataques aéreos israelíes alcanzaron edificios de apartamentos en un campo de refugiados próximo a la Ciudad de Gaza por segundo día consecutivo y causaron numerosos muertos y heridos. La cifra de víctimas de la operación del miércoles se desconocía por el momento. La televisora Al-Jazeera, que sigue reportando desde el norte del enclave palestino, emitió videos de la devastación y de cómo varios heridos, entre los que había menores, eran trasladados a un hospital cercano. 34 REPORTEROS HAN MUERTO DURANTE LA GUERRA EL CAIRO — Reporteros Sin Fronteras (RSF) dice que 34 reporteros han perdido la vida en la guerra entre Israel y Hamás, y acusa a ambos bandos de posibles crímenes de guerra. En un comunicado el miércoles, el grupo activista pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los asesinatos. “La escala, la gravedad y el carácter recurrente de los crímenes internacionales contra periodistas, especialmente en Gaza, exigen una investigación prioritaria por parte del fiscal de la CPI", dijo Christophe Deloire, director del grupo. RSF dijo que presentó una denuncia ante la fiscalía del tribunal por la muerte de ocho reporteros palestinos durante los bombardeos israelíes sobre zonas civiles en Gaza, y de uno israelí durante el sangriento asalto perpetrado por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel, que desencadenó la guerra. La queja menciona “la destrucción deliberada, total o parcial, de las oficinas de más de 50 medios en Gaza" desde el inicio de la guerra, agregó. Esta es la tercera demanda de este tipo presentada por RSF desde 2018 por supuestos crímenes de guerra contra periodistas palestinos en la Franja. Israel dice que hace todo lo posible por evitar la muerte de civiles y acusa a Hamás de poner a la población en peligro al operar en zonas residenciales. SE RESTABLECEN GRADUALMENTE LAS COMUNICACIONES EN GAZA EL CAIRO — Las comunicaciones se restablecían de forma gradual en algunas zonas de Gaza, horas después de que el sitiado territorio sufriese su segundo gran apagón en cinco días, según Paltel, el principal proveedor del servicio. Paltel anunció en redes sociales que los servicios de telefonía fija y móvil y de internet se estaban empezando a restablecer en algunas partes del enclave. Reporteros de The Associated Press en Gaza confirmaron la reanudación del servicio. Las comunicaciones ya habían estado suspendidas entre el viernes en la noche y las primeras horas del domingo, coincidiendo con la entrada de una gran número de tropas terrestres a Gaza mientras Israel anunciaba el inicio de una nueva fase en la guerra. LÍDER IRANÍ PIDE A PAÍSES MUSULMANES QUE FRENEN LAS EXPORTACIONES A ISRAEL TEHERÁN, Irán — El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidió el miércoles a los países musulmanes que dejen de exportar alimentos y petróleo a Israel por su ofensiva aérea y terrestre en la Franja de Gaza. Jamenei, que hizo el pedido ante estudiantes en Teherán, había elogiado antes a Hamás tras su ataque del 7 de octubre contra Israel. “En lo que los gobiernos islámicos deberían insistir es en el cese inmediato de los crímenes que (los israelíes) están cometiendo en Gaza. Los bombardeos deben parar de inmediato", afirmó Jamenei de acuerdo con la prensa estatal. “Deberían bloquear el flujo de petróleo y alimentos al régimen sionista. Los gobiernos islámicos no deberían cooperar económicamente con el régimen sionista". El ministro iraní de Exteriores, Hossein Amirabdollahian, había sugerido con anterioridad un embargo de petróleo a Israel, aunque no ha habido indicios de que la llegada de energía al país se haya visto afectada. DOCENAS DE PERSONAS ENTRAN AL PASO FRONTERIZO DE RAFAH HACIA EGIPTO RAFAH, Gaza — Docenas de personas fueron vistas el miércoles entrando al paso fronterizo de Rafah desde la Franja de Gaza a Egipto. Parece ser la primera vez que los titulares de pasaportes extranjeros pueden salir del asediado enclave palestino desde el inicio de la guerra. Cientos de personas se habían congregado en el puesto fronterizo en distintas ocasiones en las últimas semanas, pero no se les permitió pasar debido a desacuerdos entre Egipto, Israel y Hamás. Nadie ha podido salir de Gaza a excepción de las cuatro rehenes liberadas por Hamás. Una soldado retenida por el grupo insurgente fue liberada por las fuerzas israelíes a principios de esta semana. Según los reportes de la prensa estatal egipcia, más de 80 palestinos heridos fueron llevados de Gaza a Egipto el miércoles para recibir atención médica. Se pudo ver a ambulancias entrando al paso de Rafah desde el lado egipcio de la frontera, y se levantó un hospital de campaña en una localidad próxima, Sheikh Zuweid. La autoridad palestina del paso dijo que el miércoles se permitiría la salida de más de 400 personas con pasaporte extranjero de la Franja. Egipto ha señalado que no aceptará la llegada de refugiados palestinos por temor a que Israel no les permita regresar al territorio palestino tras la guerra. GAZA SUFRE UN NUEVO APAGÓN EN LAS COMUNICACIONES EL CAIRO — Gaza ha vuelto a sufrir un apagón en las comunicaciones, según reportaron los proveedores Paltel y Jawwal en la madrugada del miércoles. En un correo electrónico enviado a The Associated Press, el grupo de defensa del acceso a internet NetBlocks.org confirmó que la Franja “está inmersa en un apagón total o casi total de las telecomunicaciones, consistente con" el que sufrió el pasado fin de semana. Las comunicaciones estuvieron cortadas entre el viernes en la noche y las primeras horas del domingo, coincidiendo con la entrada de una gran número de tropas terrestres a Gaza mientras Israel anunciaba el inicio de una nueva fase en la guerra. Los intentos de contactar por teléfono con residentes en la Franja no arrojaron resultados en las primeras horas del miércoles. Las agencias de ayuda humanitaria han advertido que esos apagones alteran gravemente su trabajo en una situación ya de por sí desesperada en Gaza. TRES ESTADOS ÁRABES DENUNCIAN LOS ATAQUES ISRAELÍES CONTRA CAMPO DE REFUGIADOS DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos — Tres estados árabes han condenado enérgicamente los ataques aéreos de Israel sobre un campo de refugiados próximo a la Ciudad de Gaza en plena guerra contra Hamás. Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emitieron sendos comunicados en los que denunciaron los ataques contra el campamento de Jabaliya. Por el momento se desconoce la cifra exacta de víctimas, pero un médico reportó cientos de fallecidos y heridos. Qatar, que ha ejercido de mediador en las conversaciones con Hamás acerca de las más de 200 personas que tomó como rehenes en su asalto del 7 de octubre, describió el operativo como “una nueva masacre contra el indefenso pueblo palestino, especialmente mujeres y niños". El país advirtió que "la expansión de los ataques israelíes en (la) Franja de Gaza (...) es una peligrosa escalada en el curso de las confrontaciones, que podría socavar los esfuerzos de mediación y desescalada".